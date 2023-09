Les Moncellois ont réussi, mercredi, leur entrée en championnat. Il s’agit de confirmer à Belœil, autre promu, ce dimanche. "Notre futur adversaire a reçu une petite claque contre Schaerbeek, un des favoris au titre, pointe Michel Dufour, l’entraîneur des Moncellois. Il voudra donc réagir à domicile. C’est une équipe très athlétique. Avec leur attaquant de pointe, Kimbaloula qui est très costaud. Je veux revoir les bonnes choses que nous avons proposées face à Flénu. Et je ne veux surtout pas entendre parler de fatigue et de l’enchaînement des rencontres. Les gars sont bien préparés. Ils sont prêts pour cette séquence." La motivation sera un élément clé de la prestation des Carolos. Et ils ne devront pas aller la chercher très loin. "Notre délégué, Angelo D’Aulisa, a été victime d’un infarctus mercredi. Il est dans le coma. Nous allons nous battre pour lui en espérant qu’une victoire puisse lui donner la force de passer de mauvais moments."