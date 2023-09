Il n’y a pas de secret, en football comme dans la vie, seul le travail permet de grandir et se bonifier, d’avancer aussi dans la voie du succès. Depuis la reprise des entraînements, l’Olympic étoffe son staff, son noyau, en vue d’améliorer les secteurs de jeu pour trouver un équilibre tactique et performer sur la durée. Xavier Robert, le stratège du matricule 246 préface le match à OHL.

Que manque-t-il à présent aux Dogues pour prendre des points ?

Le souci du détail. Face à Lokeren, un collectif mieux rodé que le nôtre, il faut parfois moins bien jouer pour prendre des points.

Travailler aussi les phases arrêtées ?

C’est primordial. 70% des buts en Nationale 1 viennent comme cela. Il faut travailler cet aspect du jeu, cela demande de l’expérience et malignité.

Quels enseignements positifs tirez-vous de ce début de championnat ?

On monte en puissance, avec un bon rythme de croisière. Depuis La Louvière Centre on remarque une courbe ascendante. Certes, nous prenons 4 buts mais pas forcément suite à des erreurs dans le jeu. Je remarque aussi de la solidité qui apparaît défensivement et une bonne complémentarité avec notre ligne arrière.

Les points négatifs sont d’ordre offensifs ?

Nous y travaillons même si depuis le match contre Boom, le focus est fait sur la récupération. Travailler offensivement demande une charge accrue et on ne peut se permettre de puiser dans les réserves. Avec Sergio et Mario dans le staff, nous mettons en place des exercices spécifiques comme des lignes de courses répétitives, revoir le positionnement en face-à-face ou répéter les frappes face au but. Il y a aussi le mental où nous travaillons la mise en confiance du joueur pour améliorer son pourcentage de réussite.

Comment abordez-vous OHL ?

Ce n’est pas un moineau pour le chat, une équipe peu maniable, qui joue au ballon. Nous gardons notre philosophie de jeu, en s’adaptant aux circonstances de match, pour contrecarrer l’adversaire. Ils vont injecter des joueurs du noyau pro, on le sait. Mais nous irons là-bas pour prendre les trois points.

Y aura-t-il des renforts ?

Avec l’arrivée de Sow présent depuis juin, mais à qui il manquait un document administratif, nous allons gagner en percussion offensive pour débloquer des situations. Certes on nous reproche un manque d’identité régionale, mais pas faute d’avoir contacté des joueurs de renom, qui sont hors de prix ! Mohamed Dahmane, de par sa notoriété, possède sa filière et un énorme réseau ce qui nous permet d’aller chercher de bonnes pioches, des jeunes entre 16 et 21 ans qui ont faim, après un échec dans un bon club. Notre mercato n’est pas encore terminé.

Le noyau est au grand complet.