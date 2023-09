Lise De Valkeneer, à nouveau capitaine !

Les Dauphines de Charleroi recevront ce samedi, dans le cadre d’un tournoi triangulaire, Asterix Beveren et Calais, une Pro B française. Pour le coach, il s’agit surtout de préparer ses filles, comme le nom du tournoi l’indique: "Je sens mes filles en mode préparation. Je vais un peu voir où en sont les nouvelles et faire tourner mon effectif. J’ai des attentes et je veux voir ce que les semaines qui viennent de passer ont déjà donné comme résultat. Attention, il s’agit de notre premier tournoi, il n’est donc pas question de mettre une quelconque pression."