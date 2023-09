Le moment de se jauger pour Boussu et Rance

C’est l’heure du premier gros test pour Boussu-lez-Walcourt et Rance, qui s’affrontent ce dimanche. Les deux équipes ont glané le maximum de points lors des deux premières journées et arrivent en confiance. " Je m’attends à une belle bataille face à l’un des favoris de la série , entame le coach boussutois Marc Roelants. On a réussi nos deux premières sorties et les joueurs m’ont rassuré. Même si une défaite ne serait pas catastrophique, j’aimerais prendre au minimum une unité afin de rester dans le bon wagon. " Cette semaine, le club a signé Grégory Leroy et Tanguy Massart, frère de Brice. " Ce sont deux renforts de choix. Nous ne sommes pas encore au top, les nouveaux doivent prendre leurs marques mais nous sommes sur le bon chemin. Ce duel contre Rance nous situera. "