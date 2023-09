Qui aurait cru à l’aube du début de la nouvelle saison que le Sporting Farciennes entamerait les débats de la meilleure des manières avec deux victoires en autant de rencontres ? Avec une fin de saison mouvementée ponctuée par une non-participation au tour final, sans oublier un changement d’entraîneur et un profond lifting du noyau avec plus d’une quinzaine de transferts entrants, les Farciennois ne s’attendaient sans doute pas à exceller aussi bien dès le début. En ayant battu Froidchapelle et Nalinnes, et en étant la dernière équipe de P3D en lice en coupe du Hainaut, les gars de Jeremy Misson sont en pleine bourre. Mais ne comptez pas sur eux pour être euphorique. "Il faut rester prudent. Ce qui est important, c’est de construire une équipe très familiale dans un club familial et ensuite on espère terminer dans les cinq, six premiers. Ça fait plaisir de bien débuter et d’être aussi cité par certains entraîneurs parmi les favoris pour le titre. Mais il faut rester bien lucide et garder les pieds sur terre. Puis nous verrons lorsqu’il restera dix matches", prévient le nouveau T1.

Si le mix entre jeunesse et expérience est l’une des clés du succès farciennois, l’arrivée d’un jeune coach comme Jeremy Misson n’est pas non plus étrangère. Pour sa première expérience en tant que T1 d’une équipe première, l’homme de 27 ans se régale. "C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Après 10 années passées à Montignies, j’espérais avoir une équipe première à ma charge après avoir effectué plusieurs remplacements sur le banc qui se sont toujours bien passés. Puis Farciennes m’en a donné l’occasion et le fait de tout reconstruire à zéro est vraiment l’idéal pour moi. J’essaye d’imposer mes marques en voulant voir une équipe qui joue au foot en jouant un maximum au sol tout en ayant énormément de caractère, car je suis comme ça. Tout se passe bien actuellement, et ce n’est que bénéfique."

La réception de Solre-St-Géry, ce dimanche, est la parfaite occasion de confirmer l’état de forme.