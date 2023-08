Après avoir échoué en demi-finale des play-off lors de la troisième et dernière manche face à Anvers, le Futsal Team Charleroi a longuement travaillé en coulisses pour peaufiner l’équipe. Bye-Bye les joueurs étrangers comme Wilde ou encore Osvaldo Moreno et retour à un ancrage plus local avec des stars telles de Rahou, Chaïbaï, Leo, Ouadi pour ne citer qu’eux. Au terme de la préparation, les joueurs de Luiz Aranha sont invaincus. "On a commencé le 1er août avec un travail physique sur la piste d’athlétisme de Fleurus. De jour en jour, on a évolué avec des séances spécifiques trois fois par semaine. Puis on a commencé à monter en puissance avec les matches disputés. On est resté invaincu, en remportant un tournoi à Genk et en l’emportant à Bouraza Bruxelles la semaine dernière, malgré quelques difficultés. Dans l’ensemble, ce fut une bonne préparation et le groupe est prêt pour commencer le championnat", lance Marvin Ghislandi, l’ailier carolo.

Un premier gros morceau attend les Blues avec un déplacement à Herentals, également demi-finaliste en play-off. Pas de quoi effrayer les Carolos. "On ne doit pas avoir peur de n’importe quelle équipe, car nous avons les qualités. Nous ne voulons pas rester sur la déception de l’année passée. Ce fut une belle saison, mais on pouvait faire mieux. Ici, on va tout faire pour aller chercher une finale, voire un trophée. On va essayer de casser un peu les pieds à Anderlecht, même si les forces ne sont pas égales", sourit Marvin Ghislandi. Seul Arno Vander Berghe (doigt cassé) fera l’impasse sur le déplacement.

FMC Charleroi – Hasselt (v. 21 h 30)

Chez le voisin My-Cars Charleroi, l’été a également été propice aux changements. Désormais, le club du président Simonofski se professionnalise en augmentant les séances d’entraînement (matin et soir), en proposant des contrats pros aux joueurs, en attirant des joueurs étrangers de qualité et en évoluant avec un nouveau logo et de nouvelles couleurs. Tout est réuni pour faire oublier l’échec du précédent exercice. "L’objectif premier est le Top 4 et aller le plus loin possible en play-off. Pourquoi pas en décrochant un ticket pour la finale", confie Dylan Amelot, l’un des transferts entrants.

Ce dernier entend bien profiter de ce nouveau vent de fraîcheur pour marquer les esprits et réussir son come-back. "C’est un beau projet avec les joueurs étrangers et le contrat pro. Ce sont vraiment ces points qui m’ont poussé à revenir. Je vois une grande différence par rapport au passé au niveau de la mentalité. On se professionnalise et nous avons effectué une superbe préparation. Je me sens déjà bien rien qu’en m’entraînant plus et je veux revenir au top niveau et vraiment encore plus montrer ce dont je suis capable. Je sens vraiment bien cette année."

Cela devra débuter par un premier succès à domicile face à Hasselt, sans Karakilic touché au mollet.