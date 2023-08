Ce sera un festival du Petit-Try !

Le Petit-Try. Il n’est pas si petit que cela. Il faut certes y utiliser le petit braquet pour pouvoir le passer, le grimper sans trop s’époumoner, mais il est plutôt grand au niveau de son dénivelé. Et de son redoutable pourcentage. Après de longues années d’absence sur les courses cyclistes à cause de travaux sur la route, il a fait son retour sur les compétitions cette année, avec notamment un passage de l’épreuve SD Worx BW Classic. Et il sera encore au menu ce dimanche. Sur le Grand Prix Albert Fauville. Cette épreuve fait également son retour dans le monde du vélo après plusieurs saisons d’absence. "Ce sera la quatrième édition de notre épreuve, mais elle n’avait plus été organisée depuis 2019", évoque l’organisateur Laurent Coquette. "Il y a eu les années Covid et elle aurait dû avoir lieu l’an passé mais avait été annulée à cause d’un manque de personnel de sécurité."