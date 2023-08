Monceau a maîtrisé son sujet

Cartes jaunes: Bouterbiat, Vermeulen.

Buts: Van Landschoot (1-0, 13e), Laurent (2-0, 30e), Traore (3-0, 59e), Bouterbiat (4-0, 86e), Debelic (4-1, 90e+5).

MONCEAU: Lazitch, Van Landschoot, Mucci, Béfahy, Lissens (70e Lefevere ; 79e Prestifilippo), Bouterbiat, Traore, Samouti, Pina, Fernémont (83e Sylla), Laurent (78e Caudron).

FLÉNU: Deccoman, Mehamdia, Arena, Chabaïki (75e Ouzrouhene), Vermeulen, Petta, Demol, Muratore (46e Nicaise), Belasfar, Debelic, Gilson (69e Maocha Soares).

Ce n’est que le premier match de la saison en championnat. Il est donc trop tôt pour s’emballer mais la prestation des Moncellois ce mercredi soir annonce une saison très intéressante. Face à un promu qui possède de belles qualités, les hommes de Michel Dufour se sont montrés supérieurs dans tous les secteurs du jeu.

Bouterbiat, qui a parfaitement exploité les espaces laissés par les Montois, a cédé le ballon en retrait à Van Landschoot au quart d’heure pour l’ouverture du score. Samouti, d’une passe tranchante, offrait le 2-0 à un Laurent très actif en pointe. À l’heure de jeu, Pina bottait un coup de coin millimétré sur la tête de Traore: 3-0. Le même Traore, d’une passe géniale, isolait Bouterbiat pour un 4-0 qui semblait définitif. C’était sans compter sur l’orgueil de Flénu qui parvenait à réduire l’addition via Debelic dans les arrêts de jeu.

"On dédie cette victoire à notre équipier, Maxime Lefevere qui s’est blessé après seulement quelques minutes sur la pelouse, lance Mohamed Traore, auteur d’un match trois étoiles. C’est le genou qui est touché. J’espère que ce n’est pas trop grave (NDLR ; le joueur a été emmené en ambulance). Cette belle victoire récompense le travail que nous avons fourni en préparation avec les matches amicaux et notre beau parcours en coupe de Belgique. C’est mérité. Nous aurions préféré ne pas prendre ce but en fin de match mais nous retiendrons le positif de cette belle première victoire à domicile. Nous aurions aussi pu tuer le match en première période mais nous avons su faire preuve d’abnégation et de combativité."