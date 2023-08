Une Belge a animé le Ladies Open

Dimanche, la finale opposait donc Visscher à Veronika Podrez (1266e), sortie des qualifications. Née en Ukraine mais affiliée au club français de Meudon (et parlant donc parfaitement le français), elle était l’autre grande révélation du tournoi. La Batave espérait faire le doublé puisqu’elle s’était imposée la veille en finale du double avec l’Allemande Selina Dal.

La finale, qui a tenu les spectateurs en haleine durant 2h45, restera à coup sûr dans les anales du tournoi. Plus expérimentée, Visscher a breaké d’entrée et a empoché la première manche. On croyait alors que le plus dur était fait mais l’Ukrainienne est revenue à la charge et a égalisé à une manche partout. Le match s’est joué à 3-3 dans le set décisif: Podrez a fait le break et n’a plus lâché son service par la suite pour s’imposer 4/6 6/4 6/4. Agée de 16 ans, elle semble elle aussi promise à un futur radieux.

Une dotation augmentée ?

Après quelques péripéties en semaine dues aux conditions climatiques (avec une journée de jeudi complètement pourrie), le tournoi s’est clôturé sur un meilleur week-end avec une météo bien plus clémente samedi et dimanche. Et fort heureusement d’ailleurs car le programme de samedi était chargé avec à la fois les quarts de finale et les demi-finales du simple mais aussi la finale du double. Le concert du vendredi soir a malheureusement dû être annulé pour permettre au tournoi d’avancer.

La possibilité de voir le tournoi passer d’une dotation de 15.000$ à 25.000$ a à nouveau été évoquée pour l’année prochaine avec le soutien des partenaires. Reste à déterminer si ce serait vraiment pertinent vu les surcoûts que cela pourrait engendrer. Affaire à suivre…