Titre LBFA pour Kezia Panzica aux championnats cadets/scolaires

Alors que les meilleurs athlètes du monde étaient à Budapest, les cadets et scolaires francophones avaient rendez-vous samedi à Naimette-Xhovémont, en province de Liège, pour se partager les médailles LBFA. Kezia Panzica a une nouvelle fois été performante en remportant le titre des scolaires au 100m haies et en établissant en série un nouveau record personnel (14'03). Elle s’est aussi emparée du bronze sur 100m (12'41). Deux autres athlètes du CRAC ont amélioré leur record personnel: les scolaires Gabriel Dumont sur 200m (24'33) et Ludovic Lombart sur 200m (24'34). Le cadet Roméo Di Niro s’est aligné sur le 1500m qu’il a couru en 4'58'47. Fleurus Athlétisme a présenté une délégation record de 13 athlètes, démontrant ainsi qu’il est de plus en plus présent dans les grands championnats. La cadette Noémie Somville a été épatante sur le 80m haies en décrochant le titre de vice-championne. En série, elle a réalisé la deuxième performance belge de l’année (11.93). Elle s’est aussi classée 8e sur 200m (27'95). Autre cadette en lice: Héloïse Werpin (12e sur 1500m). Les autres Fleurusiens engagés étaient des scolaires: Margot Somville, Lisa Martin-Launoy, Tess Frankinet (record personnel sur 100m en 14'99), Ronan Pierre, Louis Verroken, Oumy Léonard, Juliette Ballard, Constant Nemery, Lou Desmedt, Lucie Degimbe (record personnel sur 1500m en 5'54'65), Elsa Chintinne (record personnel sur 3000m en 12'46'59). Six jeunes de l’UAC ont foulé le tartan en prenant part à des courses ou à des lancers sans toutefois parvenir à décrocher de médaille: les cadets Paul Florins, Charlotte Stache, Emma Braeckevelt, Louane Tagliafero et Eva Eubben, la scolaire Avoline Schollinckx.