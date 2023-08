Tennis: les premiers qualifiés carolos du tour final Interrégions

Pour rejoindre le Bois du Prince déjà qualifié pour les quarts de finale, les messieurs 45-2 du RCIT Loverval devaient se défaire des Anversois du TC Ruggeveld. Favoris de leur rencontre de par leur classement, Pierre Hanne et Hugues Belsack ont apporté les deux premiers points à leur équipe. Bien qu’il ait perdu son match, le set pris par Michaël Lefèvre allait s’avérer décisif au final puisque les deux équipes se sont partagé les doubles ! Samedi en quarts de finale les Lovervalois affronteront le TC Padel de Vilvorde alors que le TCBP affrontera Embourg.

Le RCIT avait une autre équipe en lice mais chez les dames. Les 35-2, championnes du Hainaut, ont perdu leur 1/8 de finale au TC Grand-Bigard. Valérie Gillain a gagné son simple mais Véronique Lanoy, Anne-Catherine Renard et Anne Scarnière ont perdu le leur.

Le Bois du Prince était doublement engagé ce week-end: les 45-3 se sont déplacés samedi au TC Beringen pour leur 1/8 de finale. Christian Degay, Fabrice Heneffe (simples), Olivier Therasse, Laurent Deltenre, Michaël Hrunanski et Jurgen Dewijn (doubles) ont permis aux Princes de franchir le cap. En quarts ils joueront contre le TC Lovendegem. Par contre, les messieurs 5 ont été éliminés dimanche en 1/4 par le Racing de Bruxelles malgré les victoires en simple de Benoît Lorent et Arthur Gilles et en double de Rémi Filée et Julien Gobert.

Elimination aussi, au stade des 1/8 de finale, des 35-2 du TC Jamioulx au TC Sportec Crossoutem. Thomas Broisson a sauvé l’honneur en gagnant son simple.

Dans la compétition à quatre joueurs, et bien qu’ils avaient l’avantage du terrain dans leur 1/8 de finale, les messieurs 4 du TC Fontainois ont été dominés par le TC Jus In, un club de Hoeselt. Et pourtant Julien Schouckens avait permis à son équipe de gagner le premier point. Ce fut malheureusement le seul de la rencontre.

Trois équipes de jeunes en finale

Chez les jeunes, on en était déjà au stade des demi-finales. Deux équipes de filles du Kalypso étaient engagées. Les 11-2 ont battu les Eglantiers, championnes du Brabant. Victoria Verlinden, Sofia Gherdaoui et Katalyna Laculeanu disputeront le titre à Temploux samedi prochain ! Malheureusement les 13-3 (Emma Dupont, Karline Thill, Sofia El Hman) ont perdu leur rencontre contre l’Orée.

Chez les garçons, les 13-2 du RTC de Thuin sont en finale après leur victoire à l’Argayon grâce au point bonus du double. Loïs Michaux, Nathan Demesmaeker et Bastien Bequet défiront Ciney. Autre qualification: les garçons 15-2 du Viking Chimay (Arthur Cawet, Toine Pire, Loris Remacle) qui se sont défaits de Fayenbois. Leur adversaire en finale sera le TC Libramont. Elimination en revanche des garçons 17-3 du Domaine. Les Solréziens Guillaume Dubrocq, Thomas Charniaux et Anatole Bredun ont perdu le double fatidique.