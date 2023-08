Mesrouri a déjà sa place à Ransart

Aujourd’hui, c’est à Ransart de profiter de l’engagement physique et du sens du placement de l’ancien Montagnard. Il était déjà titulaire alors qu’il n’avait eu que deux entraînements pour s’acclimater à son nouvel environnement. "C’est une belle preuve de confiance que m’a faite Vincent André, notre entraîneur. J’ai essayé de la justifier sur le terrain. Je me suis aussi battu pour mes équipiers."

Avec une belle victoire à la clé. Un 0-3 sur les terres gerpinnoises qui a pris du temps à se dessiner. "Nous avions un plan de jeu. Le coach nous avait prévenus que nos adversaires mettraient un gros impact physique dès le début de la rencontre. L’idée était de rester bien en place et de nous montrer patients parce que nous savions que nous aurions des occasions. Quand nous avions le ballon, nous avons essayé de nous projeter vers l’avant mais Gerpinnes pressait haut."

Un nouveau rôle

Il aura fallu un coup de coin bien botté et la tête de Binon pour débloquer la situation. "Après ce but, ce n’était plus à nous de faire le jeu et nous avons bien profité d’une nouvelle phase arrêtée, le coup franc botté par Zidda, et un beau mouvement en fin de match entre Quina et Midulla. De mon côté, j’ai essayé de m’adapter à un nouveau rôle, plus défensif par rapport à ce qu’on me demandait à Montignies. J’ai essayé aussi d’apporter du mouvement et des infiltrations mais les automatismes ne sont pas encore présents. C’est normal après une seule semaine à Ransart pour moi. J’espère monter en puissance dans les semaines à venir. Comme tout le groupe, je tiens aussi à dédier cette victoire à Hervé Masseaux, un membre du club proche de l’équipe, qui vient d’avoir un problème de santé et qui a été hospitalisé."