L’âge moyen baisse grâce à Stefek (Ladies B), Petre (P1 Nivelles), aux U19 du cru Vivaldi et Dumont, ainsi que l’ex-PDL Rigotti, qui accepté de reprendre le collier fin juillet dans la mesure où elle pourra combiner basket à Trazegnies et études (d’architecte). Les ambitions ? Entre la 6e et la 10e place… en cherchant à faire du mieux possible.

Pont-de-Loup

Le promu vise la montée immédiate.

"Nous ne devons pas nous voiler la face. L’objectif est de remporter un maximum de matchs et de viser la R1, grâce à l’excellent mix entre expérience (Ballau, Hamaide, Waterlot et Coubeau) et jeunesse de talent, ainsi que les conditions optimales offertes aux joueuses (3 entrainements par semaine), explique Laurent Consoli dont le groupe sera complété chaque semaine par les 5 filles les plus méritantes. Avec Vincent Bouffioux (DT et coach des U19 Gold) et Bob Betti, qui disposera de 6 tickets pour sa P1, nous nous concerterons chaque jeudi à cet effet."

Fleurus

Si PDL fait office d’ogre, Fleurus ne manque pas d’atouts après avoir fusionné ses deux R2. L’élimination en coupe AWBB s’explique par une reprise tardive. Lors du premier match, contre Prayon, 5 filles manquaient à l’appel. Les postes sont redoublés et l’ensemble présente un bon mélange entre expérience et jeunesse. Perrine Foerster possède là un effectif à même de jouer un rôle en vue, sans parler de l’attrait, sur papier, du derby contre les Eclairs.

Effectifs

Courcelles

Coach: Didier Deyonghe

Meneuses: Océanne Bertieaux, Léa Foudil et Carmelina Vivaldi.

Ailières: Axelle Brygo, Clara Rigotti, Margaux Stefek, Line Petre et Elise Dumont.

Pivots: Elodie Cramazou, Valentine Poisson, Sybille Coulisse, Marine Huyghe.

Fleurus

Coach: Perrine Foerster

Meneuses: Loïse Foerster, Jessica Polizzotto et Vanessa Latragna.

Ailières: Victoria Menten, Tanya Mestdagh, Clara Lambiotte et Alexandra Gonzalez.

Pivots: Camille Hislaire, Amélie Laviolette, Amélie Coibion, Célia Leblon, Caroline Palix et Pauline Hennau.

Pont-de-Loup

Coach: Laurent Consoli.

Meneuses: Hidaya Gobitaka et Krystel Ballau.

Ailières: Laura Cortese, Elodie Fontaine et Lætitia Waterlot.

Pivots: Marie Hamaide, Céline Coubeau et Sarah Nyundu.