Arbitre: M. Cluny.

Cartes jaunes: Djamé, Brogno, Panichi, Roman.

PÉRUWELZ: Surmont, Hennebicq, Mercier, Paternotte, Milito (73e Romano), Sv. Leleux, Carruana (86 Drouven), Meziani (88e Dubois), Wattier (73e Panichi), Steelandt, Delys.

COURCELLES: Forlini, Mohimont, Roman, Servidio, Gryspeert, Gaspard (70e Gilliard), Convertini, M. Tamoh (86e Soualmi), Djamé, S. Tamoh (79e Dejaiffe), Brogno.

Pour sa première à la Verte Chasse, Péruwelz se fait bousculer par une séduisante équipe courcelloise. Rapides en contre-attaque, les visiteurs n’hésitent pas à armer vers Surmont. Roman, Gaspard et M. Tamoh donnent déjà du travail au portier des Péruwelziens, tout comme Servidio quelques minutes plus tard. Il faut plus de 20 minutes pour voir la première alerte locale: si Wattier dépasse Forlini, un défenseur revient en catastrophe pour parer le danger.

C’est une parenthèse, Courcelles se montrant à nouveau dangereux, Surmont sauvant les meubles devant M. et S. Tamoh. Les gars de la Verte Chasse l’échappent donc belle et retirent même les bénéfices de cette période initiale dans la dernière minute du temps réglementaire. Un ballon traînant aux abords du grand rectangle est joliment repris de volée par Wattier qui offre un avantage quelque peu usurpé aux locaux.

La bataille de l’entrejeu

Courcelles ne va d’ailleurs pas tarder à remettre les pendules à l’heure. Neuf minutes après la reprise, Gaspard est lancé dans l’axe et ne laisse aucune chance à Surmont pour une égalisation cent fois méritée. S’en suit une période de disette assez longue. Courcelles commence alors à baisser de rythme mais les attaques péruwelziennes manquent de tranchant, à l’image des centres imprécis de Paternotte que personne ne peut conclure dans le rectangle.

Petit à petit, les joueurs locaux gagnent la bataille de l’entrejeu. Et sur une action très bien construite, Paternotte est à la conclusion pour replacer ses couleurs au commandement. Courcelles ne peut plus réagir et, à trois minutes du terme, un ballon lobe le dernier rempart courcellois, en laissant le champ libre à un Meziani qui s’en va battre Forlini pour la marque finale de 3-1.

Une marque définitive trop lourde pour les visiteurs qui ont loupé le coche en première période durant laquelle ils auraient pu tuer le match.