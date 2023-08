Un sans-faute de Jumet et de Gosselies

Face à une solide équipe de Gosselies, les gamins de Mathieu Huyghebaert ne sont pas passés loin de ramener un bon point du stade Bardet. Mais un but de Dosogne dans le dernier quart d’heure a réduit à néant les espoirs des Coalisés. "Mes gamins ont fait un très bon match où on a boxé dans la même catégorie que les Casseroles en première mi-temps. Le match nul était logique. Ensuite, on a encaissé ce premier but et mes joueurs ont eu une belle réaction en remontant tout de suite sur le ring pour égaliser. Ce fut un chouette match et c’est dommage de ne pas avoir su accrocher un point", résumait le T1 du PàC/Buzet, loin d’être inquiet malgré le point sur six récolté en ce début de championnat.