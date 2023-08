Lieu de mémoire, le Bois du Cazier est le cadre de deux événements sportifs majeurs: un jogging organisé par Charleroi Running (prochaine édition le 14 octobre) et, depuis 2016, le run-bike "La Charbonnade", dont la 7e édition a eu lieu dimanche. Les Charborunners et Charbobikers étaient au nombre de 133 (record battu!). Après avoir écouté avec les consignes données par les organisateurs Stéphane Denoiseux et Pierre Greffe, ils se sont élancés dans le Bois du Prince. "Nous sommes ravis de voir qu'ils aient encore répondu prése nts. Comme nous offrons chaque année un t-shirt technique d'une couleur différente, nous pouvons remarquer que beaucoup reviennent d'année en année. Nous avons encore innové en proposant un échauffement avec une coach sportive et en instaurant un classement 100% enfants."

Chaque participant recevait un pack comprenant un t-shirt, des goodies et des réductions dans les magasins partenaires de l'évènement. Les enfants recevaient des cadeaux adaptés à leur âge.

Sur la courte distance, ce sont des spécialistes de la discipline qui l'ont emporté. Si s'agissait d'une première victoire à Marcinelle pour Julien Cresson, son équipier Maximilien Ghislain l'avait quant à lui déjà emporté à deux reprises avec un autre partenaire. "Ce parcours roulant, bien plus que sur les manches du challenge de Cerfontaine que nous avons remporté en mars, nous convient très bien, souffle Max. Nous avons pu faire la différence dès le départ."

C'est leur cinquième victoire de l'année. "Et pourtant nous avons dû changer de vélo ce matin car j'avais un problème mécanique avec le mien, poursuit Julien. Du coup on a emprunté celui de mon frère!"

Les podiums

16 km : HOMMES: 1. T. Bastin/R. Bailly 59'44, 2. O. Vincent/J. Herman 1h00'32, 3. F. Masson/J. Lecharlier 1h02'17 ; MIXTE: 1. J. Sipura/J. Minne 1h10'05, 2. A. Brogniaux/T. Brogniaux 1h11'46, 3. M. Kayser/P. Baret 1h21'34 ; FEMMES: 1. M. Nihoul/J. Piret 1h12'43, 2. R. Dermine/E. Dermine 1h25'19, 3. M. Janssens/M. Decamp 1h27'22.

8 km : HOMMES: 1. J. Cresson/M. Ghislain 31'32, 2. G. Anlion/J. Lejeune 33'17, 3. G. Sainthuile/G. Dardenne 34'55 ; MIXTE: 1. C. Dehaube/T. Février 36'14, 2. P. Gérard/K. Sterkenolries 37'50, 3. S. Bertoldo/S. Van Den Berge 37'56 ; FEMMES: 1. L. Gaz/C. Foschi 45'54, 2. E. Van Quaquebeke/L. Gondry 46'38, 3. F. Tallutto/P. Lambin 48'19.

www.lavenir.net/sports/running