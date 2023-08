Arbitre: M. Neuwart.

Carte jaune: Mousset.

Buts: Binon (0-1, 38e), Zidda (0-2, 52e), Midulla (0-3, 90e+4).

GERPINNES: Widschutz, Herder, Mousset, Philippart, Hardy (71e Gentilé), Blaha, Berdoyes (46e Faverly), Contino, Schellens (53e De Vitto), Feria Matias (61e Di Giugno).

RANSART: Minsart, Binon, Castellana, Bodson, Courtin Silva, Hemal (81e Midulla), Rosa, Querriau, Mesrouri (86e Quina), Micelli (90e Degeyter), Zidda (86e Algun).

Le derby de ce dimanche n’aura pas été emballant pour le spectateur neutre. Face à un Gerpinnes qui proposait un jeu engagé mais trop stéréotypé, Ransart a géré. "On savait que Gerpinnes allait jouer sa vie, nous devions faire preuve de maturité, expliquait Vincent André l’entraîneur visiteur. Nous avons fait la différence sur phases arrêtées. Notre travail dans ce domaine paie."

C’est vrai que si, dans le jeu, les Ransartois n’ont pas proposé un football chatoyant, ils se sont montrés d’un extraordinaire réalisme. Sur une frappe de Courtin Silva, le portier local ne parvient pas capter et le ballon et dévié en coup de coin. Micelli le botte et trouve la tête de Binon pour l’ouverture du score. Minsart sort l’arrêt du match à quelques secondes de la pause sur un tir de Blaha.

Le scénario était idéal pour les Ransartois. "À 0-1, nous n’avions plus besoin de faire le jeu. Il y avait eu un peu d’impatience en première période mais nous avons remis tout en place à la mi-temps." Avec un deuxième but, sur coup cette fois, à la 52e, et le 0-3 final sur un centre de Quina recoupé dans l’axe. par Midulla. "C’est l’arrêt de Minsart juste avant la pause qui est le tournant du match, juge Jiuseppe Di Maggio, le coach gerpinnois. Si nous revenons, on assiste à un autre match. Nous étions conscients que ce match tournerait sur des détails. Les phases arrêtées en l’occurrence. Cela fait partie de notre apprentissage à ce niveau. Mais je retiens l’engagement et la motivation affichés par mes joueurs."

Les Ransartois dédient ce succès à Hervé Masseaux, membre de l’équipe dirigeante, qui a été hospitalisé en semaine.