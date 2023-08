Pluie de buts pour cette deuxième journée !

Dorian Barone est, quant à lui, un coach heureux avec le succès de Carnières B: "Nous nous sommes bien rattrapés par rapport à la semaine passée. Nous avons eu vingt premières minutes compliquées mais ensuite nous avons su nous montrer réalistes devant le but. Cette victoire est la récompense d’un long travail mais nous devons continuer à bosser d’arrache-pied."

Si Fontaine B en a mis six, les hommes de Franky Dutilleux ont été menés: "L’égalisation a libéré mes joueurs. Même quand nous avons été menés, je n’étais pas inquiet car je nous sentais plus fort que l’adversaire du jour." Enfin, Anderlues est, avec Trazegnies et Roux B, à deux victoires en deux matchs. "Dans les chiffres, c’est évidemment parfait, reconnaît Pierre Santoro. C’était une rencontre très tactique. Je félicite mon équipe qui a su écouter mes consignes et qui les a parfaitement appliquées."

Péronnes B 2 - Carnières B 10

Buts: Wauthier (1-0, 10e), Deligio (1-1, 15e), Du Ville (1-2, 30e), Lechien (1-3, 40e), Salah (1-4, 42e ; 1-5, 46e), Cornet (1-6, 60e ; 2-9, 82e), Russo (2-6, 64e), Gelsomino (2-7, 75e), Franckx (2-8, 77e), Navez (2-10, 89e).

Goutroux B 0 - Roux B 2

Buts: Nocente (0-1, 35e), Neyrinck (0-2, 88e).

Chapelle B 2 - Fontaine B 6

Buts: Rossi (1-0, 8e), Michiels (1-1, 10e), Lermoyeux (1-2, 24e ; 1-6, 87e), Angiolillo (1-3, 29e ; 1-4, 45e), Bureau (1-5, 53e), Schoonheyt (2-6, 89e).

Gozée 3 - Montigny 2 arr.

Buts: Tosini (0-1, 7e), Haegeman (1-1, 8e ; 2-1, 12e ; 3-2, 43e), Atssouli (2-2, 26e).

Trazegnies 5 - Snef B 2

Buts: Blondiaux (1-0, 22e ; 3-0, 50e), Merdji (2-0, 35e), Benkahla (3-1, 54e), Dragoi (3-2, 57e), Mbula Bolalo (4-2, 81e), Gangai (5-2, 85e).

Couillet 2 - Gouy 0

Buts: Temel (1-0, 9e), Solak (2-0, 39e).

JS Trazegnies 1 - Anderlues B 5

Buts: Anzilao (0-1, 15e), Zaccaria (0-2, 38e ; 1-3, 57e), Eyicikli (1-2, 40e), Rossi (1-4, 76e ; 1-5, 87e).