Dans un match âprement disputé, les deux formations ont dû se contenter d’un point. "Sans forcément bien jouer, on a trouvé le moyen de mener au score, lance Grégory Richir, l’entraîneur des Fontainois. Malgré nos deux buts d’avance, on a même manqué un penalty, on n’a pas su conserver notre avantage avant la pause. Juste avant la mi-temps, on offre deux buts à nos adversaires."

Malgré tout, Fontaine a trouvé le moyen de prendre à nouveau l’avantage. "Malheureusement, en fin de partie, on n’a pas respecté les consignes et on a donné un penalty à notre adversaire. On a de l’expérience. Mais on doit trouver notre rythme. En première période, il y a eu un manque d’envie. On devra mieux attaquer notre prochain match."

Snef 2 - Solre 0

Buts: Barba (1-0, 12e), Alexis (2-0, 75e).

Montignies 4 - Chapelle 1

Buts: Venezia (1-0, 5e ; 2-0, 10e), Contino (3-0, sur pen., 37e), Boutoille (3-1, 53e), Akono (4-1, 90e).

Thuin 3 - Roselies 0

Buts: Bastin (1-0, 17e), Louahed (2-0, 74e), Thibaut (3-0, 88e).

Erpion 3 - Jumet 3

Buts: El Badri (0-1, 5e), Hofra (0-2, 20e), Pérot (1-2, 52e), Barboni (1-3, 68e), Buisson (2-3, csc, 81e), Leurquin (3-3, 85e).

La Louvière 3 - Forchies 1

Buts: Kayanta (1-0, 30e), Freres (2-0, sur pen., 49e), Arbelo (3-1, 70e).

Frasnes 3 - MSM 1

Buts: Sustendal (1-0, 8e), Nowakowski (2-0, 25e), D’Antonio (2-1, 33e), Dresselaers (3-1, sur pen., 75e).

Marcinelle 2 - Bouffioulx 6

Buts: De Decker (0-1, 14e), Raqib (0-2, 21e), Boudjema (0-3, 23e), Courbet (1-3, 25e), Boumediane (1-4, 44e), Arikan (2-4, 71e), Vandemaele (2-5, 74e), Neus (2-6, 90e).