Cinq équipes à six points

Samedi, c’est Rance qui a passé une belle soirée en écrasant La Buissière. Ce n’était que 1-0 à la pause. Les visiteurs ont ensuite pris l’eau. "Nos erreurs se sont payées cash, peste Benoît Garçon. Nous avons malgré tout montré un meilleur visage que la semaine dernière. Ce score est sévère. On s’est créé les occasions sans les mettre au fond. Que peut-on revendiquer dans ce cas-là ?"

Chimay/Virelles a réussi à ramener les trois points du difficile déplacement à Solre-sur-Sambre, qui a su réagir après les buts encaissés. "Je pense que c’est mérité dans l’ensemble, lance Fabrice Meurant. On a eu la chance de marquer assez vite. Mon gardien nous a sauvés à plusieurs reprises aussi. On a montré de la combativité. On peut être satisfait avec ce six sur six."

La JS Erpion a également enchaîné à la maison contre Beaumont. "On a sorti une très belle première mi-temps, malgré les nombreuses occasions manquées, concède Antony Moles. On s’est retrouvé à dix à partir de la 70e et les Beaumontois en ont profité pour pousser et marquer. Il y a beaucoup de solidarité et le banc a joué son rôle. Je suis vraiment fier."

De son côté, Boussu-lez-Walcourt a signé, sur la pelouse de Nalinnes, son deuxième succès. "On n’a pas pris ce match à la légère, on affrontait une équipe qui n’avait rien à perdre, explique Marc Roelants. Il fallait l’emporter pour être dans le bon wagon. On avait aussi mis l’accent sur le goal-average."

Les Marbaisiens se sont inclinés à Baileux. Un match qui a révélé les problèmes offensifs des Loups. "Le collectif prend forme, positive Dylan Boncher. Mais on rate beaucoup trop. Baileux a mis ses occasions, au contraire de nous. Physiquement, nous étions au-dessus. Devant, nous devons encore faire des réglages."

Baileux B 4 - Marbaix B 2

Buts: Leurquin (1-0, 14e), Da Costa (2-0, 23e), Fonder (3-0, 45e), Dehu (4-0, 60e), Boncher (4-1, 67e), Lipowski (4-2 sur pen, 81e).

Rance 6 - La Buissière B 0

Buts: Lamou (1-0, 13e), Ernest (2-0, 55e ; 5-0, sur pen, 81e ; 6-0, 88e), Jacquemain (3-0, 61e), Descamps (4-0, 75e).

Momignies B 4 - Sivry 2

Buts: Hembert (1-0, 31e ; 3-0, 37e), Corman (2-0, 32e), Wallerand (4-0, 39e), Bouvy (4-1, 54e ; 4-2, 78e).

JS Erpion 3 - Beaumont B 1

Buts: Lienard (1-0, 31e ; 2-0, 43e ; 3-0, sur pen, 48e), Hesse (3-1, 76e).

Nalinnes B 0 - Boussu/Walcourt 5

Buts: Pirard (0-1, 33e ; 0-3, 60e), Rigotti (0-2, 55e), Dadache (0-4, 85e), Ruelle (0-5, 90e).

Forges 12 - Froidchapelle B 1

Buts: Werion (0-1, 11e), Karaca (1-1, 21e ; 2-1, 29e ; 4-1, 39e ; 10-1, 78e), Dropsy (3-1, 35e ; 9-1, 67e), L’Hoost (5-1, 43e ; 6-1, 45e ; 11-1, 81e ; 12-1, 83e), Thibaut (7-1, 57e), Dechamps (8-1 sur pen, 60e).

Solre/s/Sambre B 3 - Chimay/Virelles 4

Buts: Lahaye (0-1, 5e ; 1-2, 37e ; 2-3, 56e ; 3-4, 65e), Bouzid (1-1, 16e), Joncret (2-2, 51e ; 3-3, 61e).