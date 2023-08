Cette seconde journée de championnat en P3C propose deux derbys entre clubs carolos. Sur son nouveau synthétique, Gosselies et ses joueurs d'expérience feront face à PàC/Buzet et ses gamins. Du côté des PàCmen, on déplore toutefois un absent de marque. Mathieu Van de Meerssche, l'attaquant local, est out pour au moins six mois après une grave blessure le 3 août dernier lors d'un amical face à Jamioulx. "Je suis victime d'une double fracture du péroné, d'une fracture du tibia et d'une luxation de la cheville avec déchirure des ligaments. Pour visualiser ma blessure, mon pied s'est retrouvé à 90 degrés dans l'autre sens", confirme le jeune homme de 27 ans.

Quid de l'avenir?

La poisse ne lâche décidément pas Mathieu Van de Meerssche, victime d'une grave blessure pour la troisième saison de suite. De quoi compromettre son avenir sur les terrains? "Il faudra que je me pose la question, d'un point de vue personnel, mais aussi au niveau médical, car j'ai du matériel dans la jambe qui restera à vie. Mais cette blessure est clairement dix, voire vingt fois pire que les blessures précédentes et elle m'a refroidi et un peu dégoûté du foot. Rien n'est exclu pour la suite de ma carrière."

Après avoir perdu deux points à domicile face à Ronquières, les hommes de Mathieu Huyghebaert donneront tout pour remporter les trois points de la victoire pour leur coéquipier. Au même moment, un second derby carolo opposera Roux à Goutroux. Battus dans les derniers instants le week-end dernier, les Roviens tenteront de décrocher la victoire à domicile. Il faudra dès lors battre une équipe Goutroussienne en pleine confiance après les trois points obtenus face à Ecaussinnes et leur ancien coach Christophe Barrit.