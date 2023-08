Une série que Gozée aborde dans le flou le plus total. "Nous étions en P4H la saison dernière et nous affrontons ici de nombreuses formations pour lesquelles nous ne savons pas grand-chose de leur niveau ou de leur façon de jouer. Il y a bien quelques joueurs que nous connaissons dans certaines équipes mais pas assez pour avoir une idée précise du niveau." En affrontant Montigny, les Gozéens jouent un de leurs derbys de la saison. "C'est avec Fontaine le seul derby que nous aurons cette année. Cela ne change rien dans la manière d'aborder la rencontre. Nous monterons sur le terrain avec l'envie de bien faire et de prendre le jeu à notre compte puisque nous évoluons à domicile." Les ambitions sont d'ailleurs élevées dans le groupe: "Nous n'allons pas nous cacher, nous voulons être champions. Je pense que nous avons un groupe de qualité et il y a eu quelques renforts qui sont venus étoffer le noyau. Il est à mon sens plus facile de monter en P3 en étant champion qu'en passant par le tour final. De toute façon, peu importe la manière, Gozée doit sortir de cette P4 et monter d'un échelon." Dans les autres rencontres, Anderlues B se déplace à la Jeunesse Trazegnies tandis que Gouy a un déplacement compliqué à Couillet.

Les Frasnois restent prudents

Très beaux vainqueurs sur le terrain d’Aiseau-Presles sur un score de 0 à 6 pour la journée d’ouverture, Frasnes B affronte Marcinelle qui a marqué à cinq reprises contre Châtelet tout en encaissant le même nombre de goals. La partie entre les deux formations s’annonce spectaculaire. "Je m’attends à une belle opposition et à une belle rencontre vu qu’ils marquent facilement", estime Nicolas Massant, l’entraîneur frasnois. "Comme nous jouons à domicile, nous allons tenter de prendre le match à notre compte. Notre philosophie est de jouer vers l’avant quoi qu’il arrive mais mon groupe n’est pas encore tout à fait prêt mais il est large. Dimanche dernier, les remplaçants sont montés avec l’envie de me rendre la tâche compliquée quand je dois coucher un onze sur la feuille de match." Malgré le début en fanfare de ses ouailles, la prudence reste de mise: "Je ne vais certainement pas fanfaronner à vous dire que nous allons écraser chaque équipe que nous rencontrons. Ce n’est certainement pas mon style. Directement après notre victoire à Aiseau, j’ai tempéré mes joueurs sur le terrain. J’ai de nouveau parlé avec eux à l’entraînement mardi. Restons les pieds sur terre." Un état d’esprit que Nicolas Massant souhaite conserver au long de la saison. "Il n’est pas question de parler de titre aujourd’hui, poursuit le coach . Si nous pouvons jouer un rôle de poil à gratter et accrocher une tranche, ce serait très bien." B.R.