Des retours sur les devants de la scène

Après la grisaille de la journée, le soleil tente une petite percée avec succès ce jeudi en soirée pour la 7e édition de l'Industrail. L'événement proposé par Charleroi Running fait un carton plein avec pas moins de 1494 concurrents franchissant la ligne d'arrivée. Si la course à pied est populaire dans la région carolo, l'Industrail attire également quelques pointures, à l'image de la jeune maman, Amélie Saussez qui tente de retrouver son meilleur niveau. La distance de 11 kilomètres, la plus populaire, avec un peloton de près de 1000 participants, lance les festivités. Le départ est rapide, et c'est tout aussi rapidement que le duathlète Célestin Evrats prend les commandes. À mi-parcours, Kevin Laming revient sur ses talons. Ils partagent ensemble quelques kilomètres. À la régulière, Célestin parvient à faire la différence sur son rival. "J'ai l'envie de remettre un peu de rythme de course dans ma préparation, et cette course est un bon moyen de le faire. Je suis content de cette victoire, sur un parcours assez cassant et qui compte énormément de relances", précise le vainqueur. Kevin Laming se contente de la seconde place, devant Emile Ligot. Chez les dames, alors qu'elle se reprépare pour un semi-marathon, peut-être celui de Binche ou de Nivelles, avec la ferme intention de retrouver la forme qui lui permettra de se rapprocher de son record personnel, Amélie Saussez montre à quel point il est possible de combiner la vie familiale, la vie professionnelle, avec la vie sportive. La Louviéroise s'impose avec un peu plus de quatre minutes d'avance sur Marie Nihoul et Cécile Valembois. "Je décide de m'aligner à cette épreuve ayant un trop-plein des entraînements spécifiques pour mon semi, que j'effectue souvent seule. Je prends énormément de plaisir dans cette course. Quel bonheur de pouvoir courir sans regarder sa montre, avec le seul objectif de s'amuser. Je remarque sur sur le plat, je rattrape du monde. Par contre, les descentes me posent problème", sourit la gagnante. Quinze minutes plus tard, c'est au tour des participants du 5 kilomètres de s'élancer. Vainqueur, devant près de 500 personnes, Sébastien Mahia ajoute une 414e victoire à son palmarès. "Je suis en préparation du Marathon de New York, qui aura lieu dans deux mois et demi. Je gardais en mémoire un bon souvenir de l'Industrail, pour l'avoir remporté en 2019, sur la grande distance. Je démarre assez calmement, et je reviens sur Sacha Canini après deux kilomètres. Il s'accroche jusqu'au 4e, avant que je ne prenne la poudre d'escampette", commente Sébastien. Sacha clôture la course à la seconde place, devant Théo Kraakman. Chez les filles, il n'y a que dix secondes qui séparent Margaux Pireau, gagnante, de Wendy Castiaux, seconde. Catherine Dumoulin complète le podium féminin.