Futsal Charleroi, club phare de la métropole carolorégienne

Le staff reste uni et renforcé sportivement par l'arrivée de Michel Wintacq, pour la préparation physique des joueurs. La propagande médiatique augmente en parallèle. Il faut savoir que les matches sont souvent retransmis sur Eleven et la chaîne régionale Télésambre. La cellule commerciale enregistre un mercato de qualité. Pas moins de douze nouveaux partenaires recrutés, dont Mer Group provenant du Nord du Pays. Cela démontre le travail fourni en profondeur pour attirer des investisseurs et gagner en notoriété. L'objectif est d'ajouter dix nouveaux partenaires, d'ici la fin de saison et augmenter de 25% les participations aux repas d'avant match.

Rahou véritable leader sur l'échiquier d'Aranha!

Le recrutement a été ciblé dans la métropole carolorégienne. On dénombre cinq départs et six arrivées toutes "made in" Hainaut. Elkjimi, Sghi, Chaïbaï, Leo, Ouadi et Rahou renforcent l'effectif. Les jeunes du club seront intégrés au fil de la saison 2023-2024. Le meilleur buteur de la saison défunte est donc de retour. Omar Rahou arrive du FMC Charleroi et reste l'un des meilleurs artificiers belge pour alimenter le compteur buts. L'équipe compte aussi six internationaux de trois pays différents (Belgique, Maroc Turquie). L'objectif sportif est de taille, puisqu'il s'agira d'arriver en finale des play-off, rien de moins.

Au niveau de la cellule des jeunes, le Centre de Loisirs est en rénovation. Un plus pour la formation mais demandant encore un peu de patience.

Marvin Ghislandi vient en renfort pédagogique, au sein de l'École des Jeunes, pour mieux valoriser les talents du cru. Le club est avance sur son timing et les gradins ne cessent de se remplir, prouvant l'engouement du public et des médias. Le futsal continue à se développer, sur le plan régional et national. Nul doute que nos ambassadeurs régionaux feront du bruit sur le parquet et dans les gradins, lors du prochain exercice!

Les grands rendez-vous de la saison

Le club démarre son championnat sportif le 8 septembre, avec la réception de Malle. Il faudra épingler à l'agenda le derby Carolo du 20 octobre! Le 16 janvier 2024 marquera le choc contre le champion Anderlechtois et le 22 mars face au géant Anversois. On ne va pas s'ennuyer à La Garenne cette saison!