Les dames de Lausprelle ne pouvaient manquer le rendez-vous. Florence Renard (C15.5), Gwendoline De Meyere (C30.2), Stéphanie Pourbaix (C30.5) et Catherine Douillet (C30.1) étaient encore présentes sur le court lors du deuxième dimanche. Trois d'entre elles avaient même deux finales à jouer! Gwendoline a gagné les deux: en dames 4 contre la Jumétoise Camille Vanhée (C30.2) et en 35-3 contre Catherine. Stéphanie a gagné celles des 45-3 contre une autre Farciennoise, Brigitte Misson (C30.4), et a perdu celle des 35-4 contre la Jumétoise Catherine Petit (C30.4). Enfin, Florence a malheureusement perdu les deux: en 35-2 contre la Mont-sur-Marchiennoise Fabienne Bartolini (C15.3, MsM) et en 25-2 contre la Farciennoise Mégane Fastrez (C15.2, Bjorns).

Des finales aussi pour la Thudinienne Amandine Hacardiaux (C15.1) et la Jamelovienne Sophie Sauvage (C30.5). La première s'est imposée en dames 3 aux dépens de Marine Debroux (C15.4), elle aussi de Thuin, mais a perdu celles des dames 2. Même bilan pour Sophie: victorieuse en dames 5, battue en 25-3 par la C30.3 du Bois du Prince Laurie Glogowski.

Chez les messieurs, une finale était plus suivie que les autres, tout simplement parce qu'elle opposait deux joueurs du club: Olivier Gabrys (C30) a fait parler la logique des clasements pour l'emporter en 55-3 contre Alain Demangel (C30.1). Il n'y avait pas d'autres Lausprellois en finale.

La semaine fut belle pour le Chimacien Antoine Français (C15.4) puisque non seulement il s'est imposé en messieurs 4 sur les courts d'Acoz mais également sur ceux du Bertransart à Nalinnes.

Victoires aussi pour Valentin Prévot (C30.4, Baulet) en messieurs 6, Olivier Maret (B+2/6, Bois du Prince) en 35-3, Philippe Quertemont (C30.4, Montagnard) en 35-6, Christian Degay (C15.3, Bois du Prince) en 45-3, Christophe Cogniaux (C30.4, Thuin) en 45-5 et Michel Devroye (C30.4, Gerpinnes) en 55-4.

Xavier Somme, double finaliste malheureux

Xavier Somme (C30.2) a joué deux finales mais le Montagnard les a malheureusement perdues toutes les deux: en 35-5 contre Geoffrey Rossomme (C30.2, Saint-Gérard) et 45-4 contre Christophe Renard (C30, Jamioulx).

Dans le tournoi pour jeunes, Philippe Chan se sera particulièrement réjoui de la victoire de Théo Camplese, issu de l'académie du club, en 11-3, dans une série en poules. Il a aussi pu féliciter les autres vainqueurs: les Thudiniens Nathan Demesmaeker (JG 13-2) et Jeanne Brogniet (JF 11-2), le Farciennois Hugo Froment (JG 13-3) et le Beaumontois Kasey Jadin (JG 15-3 et finaliste en 15-2).