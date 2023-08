Mattéo Iassogna se fait un prénom

À la lecture des résultats un joueur sort grand gagnant: Vito Bisanti. Le C30.4 du Bjorn’s Club a remporté cinq matchs ce qui lui a rapporté deux titres (35-5 et 35-6).

Le tableau des messieurs 3 n’avait qu’un seul match à l’affiche mais quel match ! Le Mont-sur-Marchiennois Stéphane Raconis (C15) l’a emporté sur le Thudinien Ugo Draguet (C15.3) au terme d’une magnifique bataille terminée au tie break du dernier set. Un seul match, c’était aussi le programme du Gillicien Steve Verdelli (C15.4) pour gagner le tableau des 35-4, aux dépens du joueur local Sylvain Roland (C15.4).

Déjà auréolé d’un titre en ce mois d’août (c’était sur les courts de l’Astrid), Antoine Français a renforcé sa position dans le top 10 de sa catégorie des messieurs 4 au Critérium. Le C15.4 du Viking Chimay, qui a dû jouer un match en qualifications, n’a pas perdu un set de la semaine et a même réalisé deux perfs (contre les C15.3 Mattéo Navarre et Ugo Draguet). Il a ponctué son parcours par une victoire sur le C30.1 Andrea Mauro, la belle surprise de la série puisque le Thudinien a battu quatre joueurs bien mieux classés que lui !

Le petit frère de Diego Iassogna est en train de se faire un prénom dans le paysage tennistique régional: Mattéo, classé C30.1 et affilié au Kalypso, a rajouté un troisième titre messieurs 5 à son palmarès de l’année, portant son bilan de matchs gagnés à 34 et se rapprochant un peu plus de la place de leader de la catégorie au Critérium. Il a battu en finale Victor Ligot (C30.1) du Bois du Prince. Le club de Montigny-le-Tilleul a tout de même son vainqueur hebdomadaire avec Arthur Gilles (C30.5), titré en messieurs 6.

Les résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales: Meidi Garcia b. Célien Pire 6/4 7/6, Noa Bazin bye. Finale: Garcia b. Bazin 6/4 6/1.

MESSIEURS 3 – Finale: Stéphane Raconis b. Ugo Draguet 6/7 6/4 7/6.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: Antoine Français b. Ugo Draguet 6/4 6/4, Andrea Mauro b. Julien Gobert 6/2 6/2. Finale: Français b. Mauro 6/1 6/2.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Victor Ligot b. Benoît Godart 3/6 6/3 7/5, Mattéo Iassogna b. Christopher Alhan 7/5 6/4. Finale: Iassogna b. Ligot 3/6 6/3 6/2.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: Antony Salladini b. Antony d’Errico 7/5 6/3, Arthur Gilles b. Aurélien Lievens 6/5 6/2. Finale: Gilles b. Salladini 6/0 6/1.

DAMES 4 – Demi-finales: Eline Pire b. Abygael Kitoko 6/4 2/6 6/4, Ayla Yildiz b. Ophélie Bertrand 5/7 6/3 6/4. Finale: Yildiz b. Pire 6/3 6/4.

DAMES 5 – Demi-finales: Jennifer Lemielle b. Sarah Gonne 63 1/6 7/6, Loelia Bouckhuit bye. Finale: Bouckhuit b. Lemielle 6/0 6/1.

MESSIEURS 35-4 - Demi-finales: Sylvain Roland b. Daniel Tran-Huu 6/3 6/1, Steve Verdelli bye. Finale: Verdelli b. Roland 6/3 6/1.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Vito Bisanti b. Daniel Tran-Huu 2/6 6/3 6/2, Alain Mary b. Cédric Di Pietro 2/6 6/1 6/0. Finale: Bisanti b. Mary 6/4 6/3.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Vito Bisanti b. Grégory Demangel 6/0 6/0, Jérémie Bibbo b. Olivier Dumont 6/3 7/5. Finale: Bisanti b. Bibbo 6/3 6/3.

JG 11-1 - Finale: Diego Navarre b. Alexandre Bellucci 4/1 4/0.

JG 11-2 - Demi-finales: Célian Tilmant b. Alexis Huel 3/4 4/2 4/2, Rafael Cianciotta bye. Finale: Tilmant b. Cianciotta 4/2 4/1.

JG 13-1 - Demi-finales: Timéo Lemal b. Leandre Bigault wo, Diego Navarre b. Nathan Demesmaeker 7/6 6/3. Finale: Navarre b. Lemal 6/1 6/1.

JG 13-2 - Finale: Rafael Cianciotta b. Léandre Bigault wo.

JG 15-2 - Demi-finales: Romain Ligot b. Alex Van Wynsberghe 6/1 6/0, Marius Blumenfrucht bye. Finale: Ligot b. Blumenfrucht 6/0 6/0.

JG 15-3 - Demi-finales: Eliot Gozzo b. Marius Blumenfrucht 6/4 7/6, Maximilien Jurysta bye. Finale: Jurysta b. Gozzo 6/2 6/1.

9-1 - Finale: Alexis Huel b. Mathys Piette 4/0 4/2.

9-3 - Finale: Thibaut Ledent b. Luca Bourlard 4/2 4/0.