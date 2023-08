L’art du double maîtrisé au Bois du Prince

Les joueurs du Bois du Prince sont présents à chaque fois en masse dans les tournois de la région. Il ne pouvait en être différemment dans celui de doubles organisé par leur club. Cinq des sept tableaux hommes leur sont d’ailleurs revenus. Les frères Benoît et Valentin Lorent ont gagné en messieurs 1, Frédéric Borlée et Maxence Toussaint en messieurs 2, Christophe Dufrasne et Jean Jacquart en messieurs 3, Ludovic De Maeyer et Maxime Walravens en messieurs 6, Benoît Delwart et Denis Depuis en messieurs 7. Martin Mayence et Julien Bruno n’ont été battus qu’en finale des messieurs 5 (par les Beaumontois Michaël Jadin et Maxime Duchâtelet).