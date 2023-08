Indus'Trail: paysages lunaires et surprises

Tout comme la course du Cazier qui permet de découvrir le site minier de Charleroi, l'Indus'Trail offre lui aussi la possibilité de se plonger dans le patrimoine industriel de Charleroi. La 7e édition de cette course carolo atypique se déroulera le jeudi 24 août à nouveau depuis le Rockerill. "Au vu du nouveau calendrier scolaire, la date a été avancée afin que l'épreuve reste le dernier vrai afterwork sportif de l'été carolo, explique Luc Bouvier, l'organisateur de la course et des autres événements de Charleroi Running. Cette année encore, le parcours sera adapté car le site est en perpétuel mouvement, avec, notamment, le projet de caserne et la végétation qui, d'année en année, reprend ses droits. De nouveaux passages très sympas, au travers de paysages parfois lunaires, et l'une ou l'autre surprise originale."