Un Chimacien emballe la Belle de Blaimont

Reconnu comme l'un des plus beaux villages de Wallonie, Lompret, situé à 5 km de Chimay, était de nouveau le cadre d'un trail samedi matin. Le Trail de l'Eau Blanche proposait des circuits de 31 km, 21 km et 11 km. L'affluence a une fois encore été très conséquente avec plus de 700 traileurs inscrits, dont beaucoup de Français! Sa popularité s'explique aisément: la convivialité, le prix démocratique et la qualité des parcours qui emmènent les sportifs sur des sentiers entre roches calcaires et massifs boisés. L'événement était repris dans le challenge de la Forêt du Pays de Chimay, ce qui est toujours un gage de qualité.