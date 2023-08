Les futures Elise Mertens sont à Baulet

Le Ladies Open a débuté dimanche avec les matchs de qualifications. Ce tournoi international féminin, le seul organisé en Wallonie, est organisé par le Racing Club de Baulet en collaboration avec l'AFT et la ville de Fleurus. Doté d'un prize-money de 15.000$ il a déjà vu passer quelques joueuses de tout premier plan, à commencer par notre Elise Mertens nationale (quart de finaliste en simple et victorieuse en double en 2014). C'est la raison d'être de ce tournoi: permettre à des jeunes joueuses belges de se jauger contre des adversaires internationales et gagner des points pour grimper au ranking mondial. Cette 13e édition, qui a une nouvelle fois Michel Willems comme chef d'orchestre, s'annonce intéressante avec des joueuses classées, certes, au-delà de la 500e place mondiale mais présentant déjà, pour certaines, quelques petites références WTA ou ITF, et d'autres qui peuvent être considérées comme des espoirs.