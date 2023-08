Freddy Loix et Pieter Tsjoen remportent l’Aarova rallye qui passait par Frasnes-lez-Anvaing

Un média régional avait annoncé la présence au départ d’une centaine de voitures: trente-quatre véhicules seulement – et pas de Patrick Snijers ! – ont pris samedi part à l’Aarova Oudenaarde Rally 2023, une manche du championnat de Belgique (BRC): ils étaient 68 l’an dernier. En cause selon les organisateurs, le déplacement de l’épreuve de l’automne à l’été – pour ne pas perturber, disaient-ils, le travail des agriculteurs frasnois – et le changement de jour: du dimanche, on est passé au samedi.