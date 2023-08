Un derby carolo "de merde"

Pour inaugurer la saison 2023-2024, Erpion a déjà frappé fort en disposant de Beaumont sur un score sans appel (5-1). "En début de match, mes gamins ont un peu joué avec une cigarette entre les fesses alors qu’en face il y avait beaucoup d’expérience. Mais je savais qu’on allait prendre confiance après notre première occasion. Et sur la deuxième, on marque. Après, il n’y a plus eu qu’une seule équipe sur le terrain. Si nous étions restés à onze contre onze, le score aurait été plus sévère", signale Alain Cortella, le T1 erpionais.