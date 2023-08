Reprise compliquée pour Solre

Snef et MSM Collège l’ont emporté

Vendredi soir, le championnat de P2C a officiellement débuté avec une première affiche ô combien symbolique pour Fabrice Focant, le coach d’Erpion, au stade Didier Bortolozzi à Fontaine. Menés 2-1 à la 52e, les Erpionais n’ont pas abdiqué et ont finalement émergé en fin de rencontre. "Nous n’étions déjà pas bien rentrés dans la rencontre, mais contre le cours du jeu on a ouvert la marque. Après, Fontaine a eu selon moi un penalty cadeau avant une entame de seconde période pas bonne et qui a permis à l’équipe locale de reprendre l’avance. Puis, on a eu un passage à vide et mes gars ont eu un déclic que je ne sais pas expliquer", narre Fabrice Focant, le T1 d’Erpion.

Face à d’anciennes têtes connues lors de son précédent mandat à Gilly, Marco Capacci et ses joueurs ne sont pas parvenus à inscrire le moindre goal sur le terrain de Roselies. Champion de P3D, Bouffioulx inaugure son bail en P2C avec une défaite imméritée selon le camp local. "Je tiens même à féliciter mes joueurs qui se sont donnés corps et âme durant toute la rencontre. Nous sommes le petit poucet et en P2 si tu ne mets pas les occasions ça se paie cash", conclut Fabrice Lekeux, le T1 bouffalonien.

Fontaine 2 – Erpion 3

Buts: R. Pérot (0-1, 25e), Hauben (1-1 sur pen., 38e), Neukermans (2-1, 52e), Cuypers (2-2, 64e), Giraudon (2-3, 85e).

Roselies 1 – Frasnes 0

But: Beldjilali (1-0, 63e).

Bouffioulx 0 – Thuin 1

But: De Brauwer (0-1, 36e).

MSM Coll. 1 – Anderlues 0

But: Verdebout (1-0, 82e)

Solre/S. 0 – Marcinelle 3

Buts: Spitaels (25e, 0-1), Arikan (0-2 s. pen., 29e), Terryn (0-3 csc, 81e)

Jumet 2 – La Louvière B 1

Buts: Barboni (1-0, 28e), Bux (2-0, 78e), Freres (2-1, 90e)

Chapelle 0 – Snef 1

But: Barba (0-1, 65e)