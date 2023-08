Arbitre: M.Parent.

Cartes jaunes: Bodson, Giorlando, Van Roosendael.

Buts: Brismez (0-1,16e), Vanhorick (0-2, 17e), Bodson (1-2, 38e), Castellana (2-2, 40e), Hemal (3-2, 48e).

RANSART: Minsart, Castellana, Courtin Silva, Querriau, Rosa, Binon, Miceli, Salme (11e Algun), Zidda (85e Degeyter), Bodson (79e Midulla), Hemal (70e Quina).

PàC/BUZET: Eeckhout, Hemberg (85e Merckx), Dufer, Servais, D.Francart, Dehont, Bailly (79e Van Roosendael), Giorlando, Brismez, Dauby (61e A.Francart), Vanhorick.

Sous une chaleur accablante et sous les yeux d’un important contingent de supporters des deux camps, ce sont finalement les supporters locaux qui ont pu communier avec leurs joueurs au coup de sifflet final. Alors que le match des Cougars semblait mal embarqué, ces derniers n’ont jamais abdiqué et ont réussi à renverser l’avance visiteuse. En l’espace d’une seule minute, les gars de Roch Gérard pensaient filer vers un succès tranquille via une superbe frappe de Brismez et sur ce diable de Vanhorick, bien présent au second poteau.

Dix minutes de folie

Les Ransartois mettront eux deux minutes pour égaliser au marquoir du stade André Robert et relancer un suspense que l’on pensait définitivement éteint.

Le héros de l’après-midi se nomme finalement Youness Hemal, auteur d’une tête rageuse sur un corner distillé par le pied gauche magique de Miceli.

Damien Miceli, capitaine Ransart

"La saison passée, ce type de match on l’aurait terminé avec un 0-4 au marquoir. Ici, on a montré du caractère pour revenir au score. Et l’une de nos forces reste les phases arrêtées. Je savais où Youness allait aller."

Donovan Francart, capitaine PàC/Buzet "On a connu cinq minutes de relâchement et cela se paie toujours cash. Dommage, car nous avions tout en main après une grosse première mi-temps. Notre dernière erreur fut de laisser Hemal seul, ce qu’il ne faut jamais faire."