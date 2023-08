Premiers cartons pour Forges et Chimay

L’autre carton est celui de Chimay/Virelles sur sa pelouse contre Baileux. "On a vu de belles séquences avec un score aisé à la pause (5-0), analyse Fabrice Meurant. On aurait pu en inscrire davantage. On s’est montré plus nonchalants en deuxième période vu le marquoir. On commence très bien." "Une grosse défaite mais pas un mauvais match, lance le coach baileusien Gary Busigny. On n’a jamais baissé la tête malgré les événements. C’était un peu plus équilibré après le repos. Je retiens quand même du positif, notamment le retour de mon gardien après un an d’absence pour blessure."

Boussu-lez-Walcourt et Rance n’ont pas manqué leur retour en P4. Le premier s’est défait de Solre/s/Sambre B, encore en apprentissage. "On a vu la différence entre la jeunesse et l’expérience, pointe l’entraîneur solrézien Wesley Lecocq. On n’a pas à rougir de notre prestation, surtout en deuxième mi-temps. C’est encourageant."

Rance s’est aussi nettement imposé à l’extérieur. "Belle gestion de la rencontre, dit Alexandre Elis. Les automatismes sont encore à travailler mais l’implication et l’envie étaient bien présentes."

Nalinnes B séduisant

Pour leur début dans la série de la Botte, les Nalinnois ont brillé à La Buissière. "Difficile au début car on a été menés, juge Michel Frau. On a vite et bien réagi. On a fait preuve de combativité et de sérieux, même parfois un peu de laisser-aller. L’équipe est très jeune mais c’est très encourageant."

Le seul partage du week-end se trouve du côté de Beaumont, qui s’est fait rejoindre dans les arrêts de jeu par les Mominois.

Chimay/Virelles 7 – 1 Baileux B

Buts: Lahaye (1-0, 3e ; 6-1, 75e), Dupuis (2-0, 10e ; 3-0, 20e ; 4-0, 25e ; 7-1, 82e), Clément (5-0, 40e), Thunus (5-1, 55e)

Grand-Reng B 1 – 11 Forges

Buts: L’Hoost (0-1, 1e ; 1-6, 58e ; 1-11, 88e), Thibaut (0-2, 15e), Karaca (0-3,26e ; 1-4, 51e ; 1-7, 63e ; 1-8, 72e), Dereme (1-3, 46e), Francotte (1-5, 53e), Bayot (1-9, 80e), Moura (1-10, 84e)

Boussu/Walcourt 2 – 1 Solre/s/Sambre B

Buts: Pirard (1-0, 40e), Rigotti (2-0, 70e), Laeremans (2-1, 87e)

Beaumont B 2 – 2 Momignies B

Buts: Francotte (1-0, 24e), Dupuis (1-1, 30e), Boreux (2-1, 88e), Corman (2-2, 90e+2)

La Buissière B 2 – 4 Nalinnes B

Buts: Vignol (1-0 sur pen, 31e ; 2-4 sur pen, 80e), De Keukeleire (1-1, 35e ; 1-4, 78e), Lefevre (1-2, 38e ; 1-3, 75e)

Froidchapelle B 1 – 5 Rance

Buts: Defrere (0-1, 6e), Jacquemain (0-2, 44e ; 0-4, 70e), Ernest (0-3, 48e), Lamou (0-5, 80e), Vanderveken (1-5, 85e)

Marbaix B 1 – 4 JS Erpion

Buts: Kortleven (1-0, 9e), Denis (1-1, 12e ; 1-3, 70e), Lambert (1-2 sur pen, 53e), Despiegeleer (1-4, 84e)