Les mêmes vainqueurs que l'an dernier à Heppignies (vidéo)

Le parcours restait inchangé par rapport à 2022, à savoir une boucle de 5 km à faire une ou deux fois selon son envie et sa motivation. Lors du balisage, le comité des fêtes a fait la désagréable découverte de dépôts clandestins. "Nous avons fait appel au département nature de la ville de Charleroi pour nous aider. Nous avons la chance d'habiter un chouette village, certains ne semblent pas s'en rendre compte..."

Manu et son équipe ont aussi parfois eu fort à faire avec des habitants récalcitrants. "Certains râlent parce que l'on vient les perturber un peu pendant leur quotidien. Heureusement il ne s'agit que d'une minorité! La plupart des gens sont ravis qu'il y ait une course celle-ci pour animer le village."

Si le départ fut au sec, les coureurs sont revenus bien trempés. Les vainqueurs des deux distances sont les mêmes que l'an dernier: Sébastien Mahia sur le court, Renaud Leblanc sur le long. "C'est ici que j'avais gagné ma 400e victoire, se rémémore l'abeille. J'en suis désormais à 413. Je fais beaucoup moins de courses comme celle-ci mais c'est toujours sympa d'en refaire une de temps en temps. Et cela me permet de travailler ma vitesse avant mon marathon de New York."

Il aurait dû enchaîner quelques heures plus tard avec un 2 000 m sur piste à Anvers mais il en a été empêché par les travaux sur le ring.

Objectif Berlin

Renaud prépare aussi un marathon, celui de Berlin. "Mon meilleur chrono est de 2h43 et j'aimerais l'améliorer, évoque le Chimacien. J'irai là-bas pour ça! Ce sera mon 16e marathon. Le premier c'était en 2010. En semaine je fais beaucoup de volume et donc cette course d'Heppignies était une belle occasion pour travailler le rythme et me faire mal! En plus la marraine de mon fils Sacha fait partie du comité des fêtes, ce qui était aussi une bonne raison pour revenir ici."

Après avoir fait ensemble le premier tour, Renaud a continué sur sa lancée. "Le tempo que nous avions me convenait bien et j'ai essayé de le conserver lorsque je me suis retrouvé seul après la première boucle. Bref, j'ai trouvé ici ce que j'étais venu chercher!"