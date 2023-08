Arbitre: M. Soors

Cartes jaunes: Pompé, Diop, Mechmache

Le but: Ghesquière (1-0, 60e)

Olympic: Moriconi, Ndedi, Ghesquière, Hassaini (66e Dahmane), Gaye (88e Vanderbercq), Kouri, Pompé, Kamardin, Walbrecq, Dia (60e Kamara), Mechmache

La Louvière: Cremers, Luhaka (51e Diop), Mukala, El Madi (84e Prokhorov), Sakhi, Ousmail (73e Marquis), Nsungu, Ngabou, Baiardo (73e Ippolito), Belkasse (51e Ouatara), Ba

Ben, le nouveau speaker à La Neuville lançait le début de saison des Dogues, dans un stade pourtant peu garni. Sur un terrain en parfait état et avec la fanfare pour les soutenir, les Carolos prenaient le match en main. Lucas Walbrecq enroulait une frappe qui venait mourir à côté du but défendu par Cremers, l’ancien keeper de la maison olympienne venu prendre du temps de jeu chez les Loups. Ba donnait un coup de semonce et des sueurs à Moriconi, sa frappe passait à côté de la cage. Les corners louviérois se succédaient mais sans danger. Peu avant la mi-temps, Walbrecq faisait le mauvais choix devant le portier Louviérois et le revenant Ghesquière ratait le face à face qui suivait. Simon Dia s’enfonçait dans la défense des verts et blancs mais son envoi était dévié en corner. Gaye faisait ensuite trembler le montant du cadre et monsieur Soors renvoyait les protagonistes au vestiaire.

Les Dogues, tueurs en seconde période

Pas de changement à la pause, le matricule 246 reprenait sa domination, sous la forme d’un tir bien adressé de Walbrecq mais manquant encore de justesse, dans le réglage de la trajectoire du ballon. Vers l’heure de jeu, Geoffrey Ghesquière sortait de la mêlée pour ouvrir le score suite à un corner. Les Dogues étaient aux commandes de la rencontre et les Loups n’avaient d’autres choix que de sortir les crocs. Kamara monté au jeu manquait la cible et le doublé à un quart d’heure du terme de la partie. Le match gagnait en intensité à défaut d’académisme et La Louvière se projetait davantage vers le but défendu par Moriconi. Mais à l’image de Sakhi, les visiteurs faisaient preuve de maladresse à la finition. L’Olympic de Charleroi tenait bon et méritait sa qualification pour le cinquième tour de coupe de Belgique, après une rencontre somme toute de bonne facture. Prochain rendez-vous pour les Carolos le 30 août, en Championnat, face à Lokeren.

Monceau force la qualification.

KVK Wellen 0 RAS Monceau 1

Arbitre: M. Hontis

Cartes jaunes: Magotteaux, Vanderhoefdt, Traore, Prestifilippo, Gölpek, Béfahy

Carte rouge: Vanderhoeft (78e)

Le but: Van Landschoot (0-1, 90e)

Wellen: Schevenels, Berten, Vanderheiden, Vanderhoeft, Haesevoets (63e Martens), Poell, Meeus (74e Vos), Ponet (84e Bijloos), Winkels, Ramaekers (74eDieme), Gölpek

Monceau: Cacciatore (90e Lazitch), Z Lissens, Bouterbiat (69e Pina), Navona, Lefevere (37e Prestifilippo), Sylla (90e Van Gestel), Maggotteaux (69e Béfahy), Van Landschoot, Mucci, Traore, Laurent

En déplacement à Wellen, une D3 flandrienne, les Moncellois continuent leur petit bonhomme de chemin et avec la manière. Michel Dufour appréciait la qualification et la bonne tenue des consignes données avant le coup d’envoi: "Face à un bloc bien organisé et compte tenu de la chaleur sur ce grand terrain, il ne fallait pas se laisser endormir par le faux rythme du match." Un match qui bascule en seconde période, avec l’exclusion de Vanderhoedt ce qui a influencé et modifié le match tactiquement. Les Flandriens procédaient par de longs ballons et Monceau changeait de dispositif, prenant le jeu à son compte. Laurent ne bénéficiait pas d’assez de soutien et ce changement de schéma a libéré les espaces pour Navona qui se créait des occasions nettes. En toute fin de match, les visiteurs baladaient leur adversaire de gauche à droite et trouvaient le décalage à l’entrée du grand rectangle. Van Landschoot était à l’affût pour ouvrir le score et qualifier son équipe. Un match intéressant à plus d’un titre continuait le T1 moncellois: "Je suis satisfait de la rigueur et discipline affichée par le groupe. C’est une victoire au caractère. Il ne faut toutefois pas oublier que le plus important reste le championnat. Le calendrier sera modifié avec la coupe, à nous de nous adapter pour la suite." La belle aventure continue donc à Monceau.

Par contre, la P2 de Montignies s’incline lourdement au Racing de Malines (10-0), mais nul doute que l’aventure en coupe aura permis au petit poucet Carolo de travailler les automatismes, avant le début du championnat.