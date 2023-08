Jeu, set et match pour Fleurus et Frasnes B

Gerpinnes et Montigny ouvraient le bal de cette P4G. L’équipe visiteuse est repartie avec les trois points mais ce succès ne satisfait pas pleinement Fabian Sénéchal. "Je ne comprends toujours pas comment nous n’avons pas marqué plus", souriait l’entraîneur de Montigny B. "Nous avons eu une kyrielle d’occasions, nous faisons une bonne première mi-temps mais je pense que mon équipe est tombée dans la facilité. Il faudra hausser le niveau de jeu face aux plus grosses cylindrées de la série mais nous débutons de manière idéale avec les trois points."