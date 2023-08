Du pain sur la planche à Roux et au PàC/B.

Les années se suivent et se ressemblent pour les Coalisés, tenus en échec à domicile par une équipe de Ronquières qui a pu profiter sur un manque flagrant de réalise, encore et toujours… "J’ai vraiment l’impression de me répéter et de perdre en crédibilité auprès de vous les journalistes. Mais ce match-là on doit le gagner 50 fois", râle Mathieu Huyghebaert, le T1 des PàCmen. Pour remédier rapidement à ce défaut, le club a enregistré un ultime transfert vendredi soir. "Il s’agit de Kemal-Can Vicil, qui nous vient de Trivières en P2 et qui a déjà joué en P1. C’est un cadeau du ciel et qui a largement le niveau pour évoluer plus haut." Du travail, il en reste également du côté de Roux. Battus dans les ultimes instants, les Roviens devront enfiler leur bleu de travail. "Ces era très long, jusqu’à fin décembre.Il s’agit d’un projet sur trois ans et cette année sert de transition. Mais j’ai hérité d’un groupe où les dégâts ont été faits. On doit récupérer le repli défensif et l’intelligence de jeu. Certains joueurs doivent sortir de leur zone de confort", prévient Gianni Amico.