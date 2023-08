Carton plein pour Anderlues B

Anderlues B n’a pas fait dans la dentelle contre Goutroux B. "L’entame de match était assez partagée mais nous faisons rapidement 2-0", explique Fabrice Santoro, l’entraîneur de la formation victorieuse. "Nous bénéficions ensuite d’un penalty avec une carte rouge pour l’adversaire et nous faison 3-0 à la demi-heure. Nous avons ensuite géré et profité de notre supériorité numérique. C’est une entame de championnat idéale." Il s’agissait également d’une première pour Dorian Barone en tant que coach principal. Carnières B s’est inclinée face à Trazegnies. "C’était une belle équipe visiteuse qui était à mon sens favorite", estime le jeune coach de Carnières. "C’était équilibré en première mi-temps et nous avons su relever notre niveau de jeu en seconde période pour revenir au score. Nous encaissons sur un penalty en fin de match. Je pense que le match nul aurait été plus logique."

Snef B s’est lui imposé mais la rencontre n’a pas été simple. "Cela a vraiment été compliqué pour nous en première mi-temps et ils prennent logiquement l’avantage," reconnaît Samuel Donne, le coach de l’équipe locale. "À la mi-temps, j’ai décidé de changer de système tactique et de remplacer des hommes. Le groupe a répondu présent."

Fontaine B 0 – Forchies B 2

Buts: Polisena (0-1, 41e); Gaoua (0-2, 45e)

Gouy 4 – Péronnes B 1

Buts: Bucciarelli (1-0, 16e), Di Mezzo (2-0, 19e), Demerrisse (3-0, 37e), Wauthier (3-1, 47e), Pittol (4-1, 60e)

Montigny 3 – Jeunesse Trazegnies 2

Buts: El Marini (0-1, 10e), Atssouli (1-1, 30e ; 2-1, 32e), Akay (2-2, 66e), Boutgmi (3-2, 75e)

Roux B 1 – Couillet 0

But: Nocente (1-0, 22e)

Anderlues B 7 – Goutroux B 1

Buts: Anzilao (1-0, 19e ; 4-1, 58e ; 7-1, 86e), Rossi (2-0, 31e ; 3-0 sur pen., 38e; 5-1, 69e), Van Gucht (3-1 sur pen., 43e), Salamone (6-1, 74e)

Snef B 3 – Chapelle B 1

Buts: Berteotti (0-1, 35e), Dragoi (1-1, 50e), Nejjar (2-1, 55e), Ciuro (3-1, 85e)

Carnières B 1 – Trazegnies 2

Buts: El Khaoudi (0-1, 42e), Deligio (1-1 s. pen., 66e), Mbonihankuye (1-2 s. pen., 87e)