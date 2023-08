Balle pelote: un bon point de sauvé

Objectif atteint pour les Coquis qui visaient le gain du troisième point. Dès le repos, ils étaient parvenus à leurs fins. Pourtant, après partage des jeux initiaux, les Gerpinnois n’en menaient pas large lorsque les Nordistes avançaient à 1-4 grâce à De Winter, qui fouettait les perches à 40 à 2, clouant au tamis Geuens. Mais Bracke servait au large à 40-40 et Geuens se reprenait magistralement au rechas pour égaliser à 4-4. Thirion servait hors-cadre à 40 partout. William Cassart l’imitait: 5-5. Grégoire offrait alors le point aux siens à 6-5. Maubeuge répliquait pour prendre le repos à 6-7. À Acoz, Thirion et Geuens avaient donné le ton en première mi-temps. À la reprise, les Orangés égalisaient une dernière fois. Les visiteurs, vigilants, enlevaient cependant trois jeux de 40-40 d'affilée pour s’envoler à 7-11. Joos et William C. offraient une véritable festival au rectangle en guise de conclusion.