Un retour à ne pas manquer en P4H Hainaut

Bien démarrer la saison est un must, surtout pour les grosses cylindrées et parmi celles-ci, deux font leur retour dans la série de la Botte: Rance et Boussu-lez-Walcourt. Ces deux formations évoluaient en P3 la saison dernière et vont repartir d’une page blanche ou presque. Les Rançois ont refait entièrement leur effectif avec Alexandre Elis à sa tête. Les Mauves débutent par un déplacement du côté de Froidchapelle B. " On a affronté la P3 et les U19 en amical et on sait qu’il y a de la qualité , explique le T1. Je ne sais pas comment va être composée leur P4 mais on se prépare à toutes les éventualités. On se concentre uniquement sur nous et j’ai confiance en mon groupe. On a des joueurs qui ont déjà évolué à un certain niveau. Même si tout le monde n’est pas encore présent à cause des vacances, le noyau se remplit petit à petit. Commencer par un succès est toujours mieux. "