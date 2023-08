Seulement deux petits kilomètres séparent le stade Pirmez, théâtre des exploits réalisés par Carolo Foot, et le terrain synthétique de Gilly au pied du Vélodrome. Ce dimanche, sur le coup de 15h, les Gilliciens retrouveront leur ancien stade durant 90 minutes pour en découdre lors d'un derby opposant deux équipes promues de P4G. Les hommes de Rudy Peretti et de Mickaël Montemarano ont dû s'arracher durant le tour final pour obtenir leur billet pour la P3 alors que les gars de Yasin Saruhan (ex-coach de Gilly) ont décroché le titre. Si on analyse les oppositions directes entre les deux clubs carolos, l'avantage est gillicien avec une victoire et un match nul. "Mais pas question pour autant de qualifier Gilly comme étant notre bête noire", rectifie Rudy Peretti, joueur et T2 de Carolo Foot.

Ne pas se louper

Du côté des deux bancs, l'objectif sera le même: débuter de la meilleure manière possible ce championnat de P3. "C'est toujours mieux de remporter son premier match. Mais on dit aussi qu'un derby ne se joue pas, mais se gagne. Je ne compte pas mettre la pression sur mes gamins pour ce derby, mais il faudra insister sur l'importance de bien débuter le championnat. J'ai énormément de respect pour Carolo Foot et je suis aussi content de sa montée en P3 car l'équipe avait réalisé un bon championnat", lance David Sanchez-Zamora, le T1 et directeur sportif gillicien. Même s'il demeure toujours des inconnues, la préparation estivale est jugée satisfaisante dans les deux camps. Une différence demeure toutefois entre les deux équipes. "Physiquement, beaucoup de mes joueurs ne sont pas encore prêts en raison des vacances et autres. Il faudra encore une ou deux semaines pour que ce soit le cas, confie Rudy Peretti. Ma seule interrogation concerne le mental. Physiquement, je n'ai aucun doute, car je sais qu'on a fait une toute grosse préparation avec trois, quatre entraînements par semaine. Et c'est aussi mentalement que les matches se gagnent", ponctue David Sanchez-Zamora.