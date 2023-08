Sur les 195 joueurs engagés venus de 45 clubs différents, 102 étaient des Kalypsiens ! Quelques espoirs du club se sont mis en évidence puisque huit d’entre eux étaient en finale et quatre se sont imposés. Antoine Frèrejean a fait un doublé: 9-1 et 11-2 en battant en finale un autre Gosselien, Lucas Soarès. Une autre finale a opposé des jeunes du club: Louise Boulogne a battu Kim Samain en filles 13-2. Lucie Samain a gagné en 9-2 alors que Mattéo Pulcinelli est finaliste en 15-2.

En doubles, sur les 16 tableaux, 33 Kalypsiens ont atteint la finale. Sven Castellani, l’un des maîtres des lieux, a joué deux matchs et ceux-ci lui ont offert deux titres: en messieurs 2 avec Maxime Hawotte, en messieurs 3 avec Leandro Collet. Son partenaire à la gestion du club Arnaud Krumpmann a lui aussi gagné, en mixte 2 avec Elodie Pipers. Les autres paires paires locales gagnantes sont les frères Tollis (messieurs 4), Olivier Lippens et Bertrand Rohl (messieurs 6), Corentin Roulin et Margau Piron (mixte 3), Christine Potier et Vincent Poulain (mixte 7).

Autres paires titrées: Franck et Lana Florins du Bjorn’s Club farciennois (mixte 6), Bernard Lebecq et Luca Paludetto du TC Fontainois (messieurs 7), Isabelle Rase du TC Mont-sur-Marchienne et Brigitte Mahin du RCIT Loverval (dames 5), Annie Gobert et Cécile Louis des Acacias (dames 6), Alain Lams et Brigitte Capron du RTC de Thuin (mixte 5). Le tournoi s’est clôturé lundi avec la finale des dames 3 perdue par Léa Collet et Elodie Pipers contre une paire montoise.

Le prochain tournoi du Kalypso sera le Delurium Open pendant les vacances de Noël.

Les résultats:

JG 11-2 - Demi-finales: Lucas Soares b. Noah Dupont 4/1 4/3, Antoine Frèrejean b. Pierre Bacis 4/1 4/0. Finale: Frèrejean b. Soares 4/2 4/2.

JG 11-3 - Classement: 1. Aurélien Jurysta, 2. Rafael Wathelet, 3. Yanis Mounir.

JF 11-2 - Demi-finales: Audrey Thomas b. Jeanne Brogniet 3/4 4/1 4/2, Emma Fattori b. Chloé L’Hoost 4/0 4/0. Finale : Thomas b. Fattori 4/3 4/2.

JF 11-3 - Classement: 1. Alix De Bo, 2. Tia Winquelaire, 3. Katalyna Laculeanu, 3. Roumayssa Ghamadi, 3. Louise Bacis.

JG 13-1 - Demi-finales: Clément Fontaine b. Ugo Abe 4/6 6/2 6/3, Mathis Crem b. Diego Navarre 6/2 6/1. Finale: Fontaine b. Crem 6/2 6/1.

JG 13-2 - Demi-finales: Nael Maertens b. Romain Renaux 7/5 6/1, Marius Lahaye b. Lucas Soares 6/4 6/4. Finale: Maertens b. Lahaye 7/5 6/1.

JG 13-3 - Classement: 1. Charly Vanoutrive, 2. Yohanis Caty, 3. Thomas Ghislain.

JF 13-2 - Demi-finales: Louise Boulogne b. Karline Thill 6/1 6/3, Kim Samain b. Tea Fiore 6/1 6/1. Finale: Boulogne b. Samain 6/0 6/4.

JG 15-2 - Demi-finales: Mattéo Pulcinelli b. Maximilien Jurysta 6/2 6/0, Victor Gauthier b. Adrien Detandt 7/5 6/1. Finale: Gauthier b. Pulcinelli 6/2 6/2.

JG 15-3 - Demi-finales: Adrien Detandt b. Dorian Collart 6/2 4/6 6/3, Célian Hoyaux b. Noah Paternostre 6/2 6/1. Finale: Hoyaux b. Detandt 6/3 6/1.

9-1 - Demi-finales: Antoine Frèrejean b. Audrey Thomas 4/2 4/1, Alexis Huel b. Adrian Soares 4/1 4/1. Finale: Frèrejean b. Huel 4/3 4/2.

9-2 - Demi-finales: Lucie Samain b. Eliott Moraine 4/2 0/4 4/2, Augustin Cassette b. Matys Detaille 4/2 4/2. Finale: Samain b. Cassette 4/0 4/0.

9-3 - Classement: 1. Livio Fiore, 2. Maxime Basecq, 3. Juliette Brognez, 4. Meliha Kilic, 5. Louise Leman.

DOUBLE MESSIEURS 2 – Finale: Castellani/Hawotte b. Rodomonti/Lescot 6/1 6/3.

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales : Tollis/Boulafentis b. Di Paolo/Dumonceau 7/5 7/6, Castellani/Collet bye. Finale: Castellani/Collet b. Tollis/Boulafentis 6/4 6/4.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Tollis/Tollis b. Navarre/Pezzani 6/1 6/4, Roulin/T’Siobbel b. Di Paolo/Hubinon 6/2 6/2. Finale: Tollis/Tollis b. Roulin/T’Siobbel 6/3 6/4.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Tollis/Haveaux b. Iassogna/Bertinchamps 6/7 6/3 7/6, Stalaert/Azzouzi b. Leduc/Milaire 7/6 4/6 7/6. Finale: Stalaert/Azzouzi b. Tollis/Haveaux wo.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Militello/Pilati b. Infantino/Carnoli 6/4 6/4, Lippens/Rohl b. Bauduin/Nicaise wo. Finale: Lippens/Rohl b. Militello/Pilati 6/1 6/2.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Lebecq/Paludetto b. Dumont/Gilles 6/3 6/3, André/D’Alonzo b. Depaive/Gobert 6/2 6/3. Finale: Lebecq/Paludetto b. André/D’Alonzo 6/2 0/6 7/6.

DOUBLE DAMES 3 – Demi-finales: Collet/Pipers b. Robin/Wilmot 6/3 6/3, Daubechies/Fontaine b. Plas/Lemaire 6/1 6/2. Finale: Daubechies/Fontaine b. Collet/Pipers 6/2 6/0.

DOUBLE DAMES 4 – Demi-finales: Dambruoso/Patriarche b. Dasset/Malmendier 6/4 6/2, Wilmot/Scauflaire b. Hottart/Robin 5/7 7/6 7/6. Finale: Dambruoso/Patriarche b. Wilmot/Scauflaire 6/1 6/2.

DOUBLE DAMES 5 – Demi-finales: Rase/Mahin b. Marin/De Ryckel 6/0 6/0, Capron/Bultot b. Brissy/Malon 6/1 6/1. Finale: Rase/Mahin b. Capron/Bultot 6/3 6/2.

DOUBLE DAMES 6 – Finale : Gobert/Louis b. Kazilieris/Malorgio 4/6 6/3 7/6.

DOUBLE MIXTE 2 – Finale : Pipers/Krumpmann b. Collet/Gonze 6/2 6/3.

DOUBLE MIXTE 3 – Demi-finales : Roulin/Piron b. Dasset/Pezzani 6/2 2/6 7/6, De Roeck/Flament b. T’Siobbel/Pipers 4/6 6/1 7/6. Finale: Roulin/Piron b. De Roeck/Flament 6/3 6/2.

DOUBLE MIXTE 4 – Demi-finales : Bellin/De Bondt b. Castellani/Malmendier 6/2 6/2, Querriau/Lardinois b. Sonet/Barbier 6/3 3/6 7/6. Finale: Bellin/De Bondt b. Querriau/Lardinois 6/4 6/2.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales : Lams/Capron b. Lambert/Battiston 7/6 6/2, Boulafentis/Boulafentis b. Malorgio/Bertrand 6/3 6/4. Finale: Lams/Capron b. Boulafentis/Boulafentis 6/3 6/3.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Florins/Florins b. Delens/Lebecque 6/3 6/1, Lambert/George b. Potier/Poulain 6/3 6/2. Finale: Florins/Florins b. Lambert/George 7/5 6/1.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales : Lacrosse/Servais b. Bergret/Roulin 6/4 6/2, Potier/Poulain b. Anthoon/Dechief wo. Finale : Potier/Poulain b. Lacrosse/Servais 6/4 6/2.