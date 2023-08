Le dimanche fou du TC Fontaine-L'Evêque

En ce dernier jour de tournoi, onze Fontainois étaient sur le court avec comme objectif de franchir le dernier obstacle vers la victoire finale. Deux rencontres ont opposé des joueurs du club. En 35-5, Patrick Magris (C30.3), qui avait dû jouer un match en qualifications, a surpris Sébastien Guaietta (C30.1). Il avait précédemment réalisé deux autres perfs (contre le C30 Rocco Clemente et le C30.1 Ludovic Degauque). Patrick n’avait jusqu’alors joué que les rencontres interclubs et est invaincu cette année (neuf victoires). Dans la finale des 35-6, Rocco Antenucci (C30.5) a disposé de Gianfranco Augello (C30.4). Rocco est reparti avecle titre honorifique de "joueur du tournoi" puisqu’il l’a aussi emporté en messieurs 6, soit huit matchs gagnés en autant de jours ! Lui aussi n’avait joué précédemment que les interclubs. Pour s’imposer en 45-4 et 65-1, Marco Schirosi (C30.2) et Pierre Halbrecq (C15.3) n’ont eu à jouer respectivement qu’un et deux matchs. Défaites par contre en finale pour Jean-Pierre Doucy (C30.1) en 65-2, Julien Lion (B0) en 35-2 et Christian Blondeau (C15.5) en messieurs 4.

Deux dames étaient clubs étaient aussi sur le pont dimanche. Si Andrea Zsoldos (C15.1) a gagné en 25-2, Jennifer Vanhollebeke (C30) a perdu en 25-3 contre Marie Peeters (C30.3, Bois du Prince).

Cinq Thudiniens titrés

Le RTC de Thuin était à nouveau très bien représenté et cinq de ses joueurs sont repartis titrés: trois hommes, deux dames. Dans le tableau masculin le plus important, Justin Pasture (B-15) a décroché un deuxième titre en messieurs 2 après celui qu’il avait obtenu au Tie Break Thudinien. Après n’avoir perdu qu’un jeu en deux matchs, il a été malmené en finale mais a bénéficié de l’abandon de son adversaire (le B-15 Solen Aerts). Tout comme Justin, Florent Mainil (B + 2/6) a tenu son rang de tête de série n°1 de son tableau, en l’occurrence celui des messieurs 3, sans perdre un set. Le troisième Thudinien sacré est Michaël Ganassin (C15.3) en 35-4. Ce n’est pas faire injure à leurs adevrsaires de dire que la dame 4 Laura Josse (C30.2) et la dame 25-1 Wivine Barbier (B + 2/6) ont survolé leur tableau. Enfin, le Kalypsien Mattéo Iassogna (C30.1, Kalypso) en messieurs 5 et Olivier Maret (B + 2/6, Bois du Prince) en 35-3 l'ont aussi emporté.

Les résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales : Justin Pasture b. Vivian Morelli 6/0 6/1, Solen Aerts b. Nolwenn Hase 6/1 6/0. Finale: Pasture b. Aerts 3/6 6/3 1-0 ab.

MESSIEURS 3 – Demi-finales: Florent Mainil b. Ludovic Rifflart 6/3 ab., Émile Ots b. Alexandre Franckx 7/5 6/4. Finale : Mainil b. Ots 6/4 6/3.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: Guillaume Denis b. Antoine Français 2/6 6/4 7/5, Christian Blondeau b. Lucas Siciliano 6/0 6/1. Finale: Denis b. Blondeau 7/5 6/4.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Fabio Catani b. Valentin Di Clemente 7/6 6/2, Mattéo Iassogna b. Sébastien Stenuite 6/2 6/1. Finale: Iassogna b. Catani 6/3 6/0.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: Rocco Antenucci b. Nicolas Wauthier 1/6 6/3 7/6, Julien Antoine b. Marc Coton 6/4 6/4. Finale: Antenucci b. Antoine 6/4 6/4.

DAMES 2 – Demi-finales: Iréna Schiettecatte b. Emmanuelle Poulain 6/1 6/0, Cassandra Estievenart b. Océane Spreutels 6/4 1-1 ab. Finale: Estievenart b. Schiettecatte 6/4 4/6 6/3.

DAMES 3 – Demi-finales: Elisa Broze b. Margaux Allatta 3/6 6/2 6/3, Emma Odelli b. Estelle Leloup 7/6 6/3. Finale: Odelli b. Broze 6/3 6/3.

DAMES 4 – Demi-finales: Sofia Kappas b. Mathilde Bonheure 6/4 7/5, Laura Josse b. Isabelle Rase 7/5 6/4. Finale: Josse b. Kappas 6/4 6/3.

DAMES 5 – Demi-finales : Laura Mele b. Sophie Sauvage 7/5 6/2, Romina Foroncelli b. Stéphanie Luijten 6/1 6/3. Finale: Foroncelli b. Mele 6/2 6/3.

MESSIEURS 35-2 - Demi-finales: Patrice Fontaine b. François Claessens 6/4 ab., Julion Lion b. Jonathan Fiorelli 6/1 6/4. Finale: Fontaine b. Lion 6/4 6/7 6/3.

MESSIEURS 35-3 - Demi-finales: Olivier Maret b. Pascal Lauriers 6/1 1/6 6/2, Philippe Ferier b. Frédéric Van Steen 6/4 7/5. Finale: Maret b. Ferier 3/6 6/4 6/3.

MESSIEURS 35-4 - Demi-finales: Sébastien Clarot b. Tony Natale 6/1 6/1, Michaël ganssin b. David Pirenne 6/2 6/1. Finale: Ganassin b. Clarot 1/6 6/4 6/3.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Patrick Magris b. Ludovic Degauque 6/4 4/6 ab., Sébastien Guaietta b. Cédric Di Pietro 6/4 4/6 7/5. Finale: Magris b. Guaietta 6/2 6/4.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Rocco Antenucci b. Hugues Haye 6/1 6/2, Gianfranco Augello b. Ruben Adriaens 6/2 6/3. Finale: Antenucci b. Augello 6/2 6/4.

MESSIEURS 45-2 - Demi-finales: Damien Petitjean b. Cédric Crem 6/4 6/3, Frédéric Van Steen bye. Finale: Van Steen b. Petitjean 6/1 6/2.

MESSIEURS 45-3 - Finale: Giovanni Graceffa b. Michel Pirson 3/6 6/3 6/1.

MESSIEURS 45-4 - Finale: Marco Schirosi b. Francisco Viera-Perez 6/4 6/0.

MESSIEURS 55-2 - Demi-finales: Alain Piette b. Éric Debaerdemaker 6/4 1/6 7/5, Pascal Février b. Serge Costa 6/2 6/3. Finale: Février b. Piette 6/4 6/2.

MESSIEURS 65-1 - Demi-finales: Pierre Halbrecq b. Pierre Destrais 6/2 6/2, Pascal Février bye. Finale: Halbrecq b. Février 7/5 6/4.

MESSIEURS 65-2 - Demi-finales: Jean-Pierre Doucy b. Ryszard Batorski 6/1 5/7 7/6, Eugène Vanhollebeke b. Hugo Batteauw 6/1 6/0. Finale: Vanhollebeke b. Doucy 6/0 6/2.

DAMES 25-1 - Demi-finales: Cassandra Estievenart b. Catherine Techy 5/7 6/1 7/5, Wivine Barbier b. Perrine Daubresse 6/4 6/2. Finale: Barbier b. Estievenart 6/2 6/4.

DAMES 25-2 - Demi-finales: Andrea Zsoldos b. Geneviève Drugmand 6/2 6/0, Margaux Allatta b. Kelly Viera-Perez 6/7 6/1 6/3. Finale: Zsoldos b. Allatta 6/1 2/6 6/4.

DAMES 25-3 - Demi-finales: Jennifer Vanhollebeke b. Sophie Sauvage 6/2 6/1, Marie Peeters b. Laura Josse 6/1 7/5. Finale: Peeters b. Vanhollebeke 6/4 6/4.