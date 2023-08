Des inscriptions bien rentabilisées

Trois paires 100% gerpinnoises sont allés au bout: Laurent Milioni et Julien Blavier en messieurs 6, Laurent Airson et Jean-Eudès Grandville en messieurs 7, Despina Eleftheriou et Michel Devroye en mixte 7. Laurent a remporté un deuxième tableau, celui des messieurs 5 avec comme partenaire Benoît Froment du Bjorn’s Club. Victoire aussi pour Simon Moussoux en messieurs 3: lui aussi avait opté pour un équipier farciennois, Diego Iassogna. Trois autres affiliés du Bjorn’s l’ont emporté: Mathis Lefever en mesieurs 1 avec Nathan Chan (Lausprelle), Nicolas Trentin en messieurs 2 avec Andrea Orlandino (Bois du Prince) et Iréna Schiettecatte en dames 3 avec Anne-Sophie Bruers (Tamines). La Lausprelloise Gwendoline De Meyere a bien rentabilisé son inscription: trois matchs joués, trois victoires et deux titres: en dames 4 avec Jade Huaux, Lausprelloise elle aussi, et en dames 5 avec la Lovervaloise Marine Delvaux. Deux autres joueuses ont également gagné deux tableaux: Pauline Petitjean du Bois du Prince (mixte 4 avec son papa Damien, mixte 5 avec Adrien Lourtie), Isabelle Degueldre du TC Mont-sur-Marchienne (dames 6 avec Fabienne Schoeling, mixte 6 avec Vincent Authier du Domaine). Le Jumétois Fausto Fragapane et le Beaumontois Killian Jadin ont gagné leur petit titre hebdomadaire alors que les jumelles George du RTC Gosselies ont enchaîné avec un troisième titre en un mois ! Les voilà en tête du classement de leur catégorie au Critérium.

Les résultats

DOUBLE MESSIEURS 1 – Finale: Lefever/Chan b. Renard/Renard 6/2 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 2 – Demi-finales: Jadin/Lancellotti b. Mayence/Trentin 7/6 7/5, Trentin/Orlandino b. Renard/Herr 6/0 6/2. Finale: Trentin/Orlandino b. Jadin/Lancellotti 7/6 6/7 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales: Herr/Mayence b. Debelle/Walravens 6/2 6/2, Moussoux/Iassogna b. Lefever/Barros 3/6 7/5 7/6. Finale: Moussoux/Iassogna b. Herr/Mayence 3/6 6/0 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Dequennes/Jadin b. Petitjean/Sonet 7/5 6/3, Fragapane/Jadin b. Kambouris/Cusumano 7/5 6/2. Finale: Fragapane/Jadin b. Dequennes/Jadin 7/5 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Milioni/Froment b. Leduc/Debartolo 3/6 6/3 7/6, Vandendoren/Wagemans b. Costorella/Costorella 6/3 1/6 7/6. Finale : Milioni/Froment b. Vandendoren/Wagemans 6/3 4/6 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Milioni/Blavier b. Gailly/Gailly 6/3 6/4, Verbaert/Verbaert b. Vandendoren/Wagemans 6/0 6/0. Finale: Milioni/Blavier b. Verbaert/Verbaert 6/4 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Duray/Banegas-Carrillo b. Van Trimpont/Verkempinck 6/0 7/5, Airson/Grandville b. Nolard/Debroux 6/4 6/2. Finale : Airson/Grandville b. Duray/Banegas-Carrillo 6/2 6/4.

DOUBLE DAMES 3 – Demi-finales : Debroux/Hacardiaux b. Coulon/Watteyne 6/7 6/4 7/6, Bruers/Sciettecatte bye. Finale : Bruers/Sciettecatte b. Debroux/Harcardiaux 7/6 6/2.

DOUBLE DAMES 4 – Demi-finales: De Meyere/Huaux b. Jacques/Laurier 6/3 6/4, Mercier/Bruers bye. Finale: De Meyere/Huaux b. Mercier/Bruers 6/1 6/4.

DOUBLE DAMES 5 – Demi-finales: De Meyere/Delvaux b. Gillain/Scarnière 6/0 6/4, Debroux/Josse bye. Finale: De Meyere/Delvaux b. Debroux/Josse 6/2 6/4.

DOUBLE DAMES 6 – Demi-finales: Degueldre/Schoeling b. Ancart/Louis 6/3 6/2, Bertrand/Malorgio b. Eleftheriou/Kazilieris 6/1 6/3. Finale: Degueldre/Schoeling b. Bertrand/Malorgio 6/1 6/0.

DOUBLE DAMES 7 – Demi-finales: Mastrogiovanni/Fontaine b. Huyberechts/Malorgio 4/6 6/4 7/6, George/George b. Alestra/Patinet 7/5 6/1. Finale: George/George b. Mastrogiovanni/Fontaine 5/7 6/3 7/6.

DOUBLE MIXTE 4 – Demi-finales: Dachelet/Pirson b. Jacquart/Ligot 6/4 6/2, Petitjean/Petitjean b. Gabrys/Jauniaux 6/1 6/4. Finale: Petitjean/Petitjean b. Dachelet/Pirson 6/3 6/3.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales: Petitjean/Lourtie b. Vandevorden/Schoeling 7/5 6/3, Gabrys/Cappozzo b. Simon/Lejeune 6/0 6/4. Finale: Petitjean/Lourtie b. Gabrys/Cappozzo 6/2 6/3.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Authier/Degueldre b. Gailly/Gailly 7/5 6/3, Duchatelet/Vreux b. Nolard/Banegas 6/2 6/4. Finale: Authier/Degueldre b. Duchatelet/Vreux 5/7 7/5 7/6.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales: Eleftheriou/Devroye b. Vande Brande/Denison 6/4 6/4, Ancart/Marrelli b. Mastrogiovanni/Van Trimpont 6/2 6/2. Finale: Eleftheriou/Devroye b. Ancart/Marrelli 6/2 2/6 7/6.