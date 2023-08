Cartes jaunes: Schops, Bostanci, Magotteaux, Van Landschoot, Fernémont, Hannes

Carte rouge: Haagen

Buts: Fernémont (1-0, 4e), Nooyens (1-1, 5e; 3-2,88e), L. Laurent (2-1, 52e), Lissens (3-1, 55e)

MONCEAU: Cacciatore, Lissens, Fernémont (80e Van Gestel), Befahy, Lefevere, Magotteaux, Van Landschoot, Mucci, Traore, J. Laurent (83e Samouti), L. Laurent (85e Caudron)

LILLE UNITED: Pauwels, Schops, Cools, Bevers, Brouwers, Bostanci, Hannes, Marën, Truyers (65e Pelic), Nooyens (45e Leao Kessels (60e Bevers)), Haagen

"Un lion ne meurt jamais, à bientôt Val" tels étaient ces mots sur la banderole en l'honneur de l'ancien coach et directeur sportif de Monceau. Un air du "You'll never walk alone" lançait le match. Sur le terrain, le onze de Michel Dufour s'est arraché comme des guerriers pour aller chercher cette qualification. Fernémont lancé en profondeur se faisait fauché dans les premières minutes de jeu. Il se faisait justice en convertissant le penalty. Nooyens sur un coup-franc latéral plaçait le cuir en pleine lucarne (1-1). En seconde période, Laurent et Lissens remettaient les Moncellois aux commandes. Nooyens réduisait le score mais les locaux tenaient bons et arrachaient la qualification. Le T1 carolo était évidemment heureux: "Nous avons joué contre un bloc très athlétique. J'avais demandé à mes joueurs de se projeter rapidement et nous prenons le dessus en seconde période. Nous avons bien répondu au déficit de taille avec de la cohésion dans le jeu. C'est notre premier match référence. Nous irons à Wellen une D3 flamande pour passer un tour de plus. Je vais visionner cette équipe pour en retirer un maximum d'informations et ce sera aussi l'occasion de faire tourner l'effectif".

Montignies s’est imposé également 2-3 à Zottegem et poursuivra l’aventure au RC Malines dimanche.