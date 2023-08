Du long mais aussi du court chez les Zonards

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une course du challenge de Hainaut, cela y ressemblait fortement. Beaucoup de visages familiers des différentes étapes étaient là. La présence de la famille Doyen dans l'organisation de la course y était évidemment pour quelque chose. C'étaient d'ailleurs les dossards du challenge que l'on retrouvait épinglés sur les vareuses et la même tente orange avait été dressée. De plus, le chronométrage était assuré par Maxime Doyen.

Baptiste Weitkunat s'est offert une petite balade de 12 km dans le zoning et les bois environnants: il y avait lui et puis tous les autres puisqu'il s'est imposé avec six minutes d'avance sur le deuxième. "Le parcours était assez glissant à certains endroits, a-t-il sobrement commenté. J'avais les jambes un peu lourdes mais d'assez bonnes sensations malgré tout." Le dimanche précédent, il s'était imposé au jogging de Hechies-Vacresse déjà sur la longue distance (11 km) dans une étape du challenge Défi 13, et ce malgré une chute, sans gravité heureusement. Vendredi soir, "Pepito" a couru à une moyenne de 3'47 km/h.

A ses côtés sur le podium on retrouve deux vétérans qui ont plus que des beaux restes: l'Estinnois Dominique Pacquet (V2) et le Chimacien Eric Hardy (V3)! Ce dernier se prépare activement pour le prochain marathon d'Amsterdam. La première dame à l'arrivée, Caroline Vandriessche, signe un beau top 8 au scatch!

Florentin Joly, coureur du club de la Thure, a eu l'honneur d'être le premier à inscrire son nom au palmarès de la nouvelle courte distance. Pour cela il a dû s'employer pour devancer Dorian Degroote. Margaux Pireau a quant à elle précédé Estelle Gilson d'un peu plus de deux minutes alors que Christelle Meulepas a pu conserver sa 3e place sur le podium malgré la menace de la Zonarde Laura Leyman.

Les podiums à Thuin

12.3 km

HOMMES: 1. Baptiste Weitkunat 45’04, 2. Dominique Pacquet 51’09, 3. Eric Hardy 52’26.

FEMMES: 1. Caroline Vandriessche 54’19, 2. Aurore Smal 1h02’02, 3. Pascale Turk 1h09’13.

7.1 km

HOMMES: 1. Florentin Joly 26’38, 2. Dorian Degroote 26’44, 3. Yarno Deveirman 27’39.

FEMMES: 1. Margaux Pireau 31’41, 2. Estelle Gilson 33’23, 3. Christelle Meulepas 34’12.