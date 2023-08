Fameux triptyque pour Acoz

Les vacances ont donc été prolongées d'une semaine, suite au mauvais temps du week-end dernier. Pour rappel, aussi surréaliste que cela puisse paraître, la dernière journée remonte au 21 juillet dernier. On frôle le mois d'inactivité en championnat! Cette remise constitue-t-elle une bonne chose pour Acoz, toujours en danger? Dans l'immédiat, il sera difficile de répondre par l'affirmative puisque les Coquis vont disputer en l'espace d'une semaine un fameux triptyque. Bien que deux de ces sorties se feront à domicile, les Gerpinnois devront sortir le grand jeu pour engranger de nouvelles unités. Ils reçoivent en effet Kerksken ce dimanche. Les Alostois ont beau s'être déjà inclinés à deux reprises, ils ont totalisé à 8 reprises, pour seulement 7 fois du côté de l'invaincu Thieulain. Mardi, les Carolos seront justement attendus chez les Canaris. Enfin accueillera Maubeuge et les frangins Cassart samedi en 19. Pas piqué des hannetons, ce programme. La suite (et fin) sera un peu plus à leur portée. Ils termineront même la saison régulière à la maison, il est vrai face à leur bête noire d'Isières, que coache l'ancien Courcellois Claude Leleux. Cela fait un point commun avec les Orangés de Patrick Ridiaux.