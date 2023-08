Monceau et Montignies face à de gros morceaux

"C'était du bonus de passer le premier tour. La priorité est maintenant le championnat qui reste le plus important. Cette rencontre ce dimanche sera un bon match de préparation dans un match à enjeu. Il y aura beaucoup d'intensité j'ai d'ailleurs reçu quelques échos à propos de notre adversaire. Ils mettent beaucoup d'impact physique dans le jeu avec des duels musclés. En outre, ils marquent facilement. Nous aurons l'avantage de jouer sur notre petit terrain. Cela peut jouer car ils ont l'habitude d'un grand terrain et nous pourrions exploiter les phases arrêtées. Je veux voir du costaud et une évolution par rapport à la semaine passée où j'ai fait jouer des jeunes. Il faudra n'empêche encore resserrer des boulons car après le stage on a senti les organismes fatigués. Ce sera un bon test dimanche."

Minute de silence

Une minute de silence sera respectée avant la rencontre en l'honneur de Valeri Andreev. Une action est également annoncée. Concernant le noyau, Pina est en vacances. Lissens est blessé au dos. Prestifilippo et Bouterbiat ne sont pas encore qualifiés.

Montignies en territoire Flandrien

Les Montagnards s'en iront défier Zottegem, une P1 flamande et ce ne sera pas simple non plus commente le coach De Santis:

"Ce sera déjà un peu plus dur qu'au tour précédent. On connaît le sérieux des équipes flamandes. Offensivement, ils ont l'air costaud même si je n'ai que de courtes informations à leur sujet. Je mise sur mon équipe et nos forces avant tout. J'ai quelques absents au niveau du noyau, avec les petits bobos. Venezia, Condé-Garcia, Mittiner seront absents parmi les cadres de l'équipe et j'ai aussi Mesrouri qui est suspendu. Je disposerai donc d'un groupe restreint mais compétitif. Notre début de saison est réussi et ce match sera à gagner pour passer au tour suivant pour encore profiter de matches de haut niveau. Nous pourrions jouer une grosse affiche à la maison lors du tour suivant et prendre encore du plaisir. Comme la dernière fois, j'espère donc encore vous entendre bientôt, ce sera bon signe!"